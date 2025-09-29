“¡Despierta!”: Pervis Estupiñán pide perdón y los hinchas del Milán, pero le dan con todo

Pervis Estupiñán se fue expulsado en el último partido de AC Milan contra Napoli, donde el ecuatoriano terminó haciendo una falta en el área, cuando su rival estaba listo para marcar el gol. El tricolor pidió disculpas, pero esto no alcanzó en redes sociales, donde lo criticaron con todo.

En sus cuentas oficiales, Pervis Estupiñán escribió el siguiente mensaje: “Una noche agridulce para mí, pero orgulloso del equipo por el compromiso y el sacrificio de ganar con 10 contra un rival difícil. Gracias a nuestros rossoneri por su apoyo y fuerza en los momentos difíciles. Esta victoria también es suya”, muchos lo apoyaron, pero también muchos lo criticaron.

Algunos hinchas respondieron de manera contundente en redes sociales: “mejor marcar pero quedarse en 11 que ser expulsado y conceder un penalti, ¡despierta que estos errores se pagan caros!“. “No es culpa tuya, es culpa de ese incapaz que te compró”. “Lo importante es que te des cuenta de la pésima actuación que hiciste en la 1ª mitad“, fueron algunos comentarios.

Pervis ha mejorado desde su llegada a AC Milan, sin embargo, el jugador ecuatoriano tiene que lidiar aún con los grandes fantasmas que dejó la salida de Theo Hernández, que era figura y capitán del equipo italiano en los últimos años y muy querido por los aficionados.

Es la primera tarjeta roja para el jugador ecuatoriano en Milan, el futbolista se perderá seguramente el siguiente partido, pero volvería para después de la fecha FIFA para jugar nuevamente en la Serie A. De momento, su equipo se encuentra puntero en Italia.

Los números de Pervis Estupiñán en AC Milan

En esta temporada con AC Milan, Pervis Estupiñán lo ha jugado casi todo, sumando ya 6 partidos con la camiseta del gigante italiano. El futbolista ecuatoriano lleva en cancha 460′ minutos, siendo de lo más regular en cancha y contando con la confianza del DT.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pervis con AC Milan?

Pervis Estupiñán tiene contrato con AC Milan hasta la temporada 2030. El ecuatoriano firmó un acuerdo de 5 años y al año ganaría un salario superior a los 4 millones de euros.

Los comentarios contra Pervis Estupiñán

Estos fueron algunos de los comentarios de los hinchas contra Pervis Estupiñán en X:

