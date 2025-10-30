EN VIVO Y GRATIS Palmeiras vs. Liga de Quito por las semifinales de la Copa Libertadores

Liga de Quito visita al Palmeiras en el Allianz Parque de Brasil para defender el 3-0 en la ida y meterse en la final de la Copa Libertadores. Flamengo espera al ganador en la gran final de Lima, la que puedes seguir por Disney+

