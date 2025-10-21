Mientras Rabanal gana 300 mil al año en IDV, esto cobra Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro

Jorge Sampaoli vuelve a Ecuador para jugar con su Atlético Mineiro ante Independiente del Valle en las semifinales de la Copa Sudamericana. El DT argentino llega a esta instancia como el entrenador mejor pagado de todos los semifinalistas de la competencia.

Javier Rabanal, su rival en esta instancia, cobra en Independiente del Valle entre 25 mil y 30 mil dólares mensuales, lo que haría que el DT se lleve al año más de 300 mil dólares. No obstante, a la hora de compararlo con Sampaoli queda muy por detrás en su salario.

Como DT de Atlético Mineiro, Sampaoli cobra un salario anual de 3.5 millones de dólares, ya libres de impuestos. El entrenador argentino tiene una consolidada carrera a nivel internacional, incluso dirigiendo a la Selección de Argentina en el Mundial.

Para Sampaoli el partido ante IDV puede definir su futuro en el equipo brasileño. Ya que el principal objetivo del equipo ‘Galo’ es poder ganar esta Copa Sudamericana, para terminar jugando la Libertadores en el 2026, ya que meterse por el Brasileirao está muy complicado.

Sampaoli es el DT mejor pagados de las semis de Copa Sudamericana. (Foto: GettyImages)

En este contexto, IDV termina siendo la primera gran oportunidad de Javier Rabanal. El entrenador español venía haciendo un gran trabajo en formativas, pero en este 2025, Independiente del Valle le dio la responsabilidad del primer equipo y ya puede ser campeón continental.

Los números de Javier Rabanal en esta temporada

En toda la temporada con Independiente del Valle, Javier Rabanal ha dirigido ya un total de 46 partidos entre todas las competencias. Ganando 28 encuentros, empatando 13 y perdiendo tan solo 5. Es el gran candidato a ser campeón de LigaPro.

Las estadísticas de Jorge Sampaoli como DT de Atlético Mineiro

Al frente de Mineiro, Sampaoli apenas ha dirigido un total de 11 encuentros entre todas las competencias. Ganando 3 partidos, empatando 4 y perdiendo tan solo 4. Llegó en septiembre al equipo brasileño y tiene contrato con Mineiro hasta finales de 2027.

