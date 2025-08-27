Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona

Es de los más criticados de Barcelona y ponen a Johnny Quiñónez en otro club de LigaPro

El volante ecuatoriano Johnny Quiñónez podría salir de Barcelona tras una criticada temporada y pasar a otro de los clubes de LigaPro.

Por Gustavo Dávila

Es de los más criticados de Barcelona y ponen a Johnny Quiñónez en otro club de LigaPro
Es de los más criticados de Barcelona y ponen a Johnny Quiñónez en otro club de LigaPro

Johnny Quiñónez es uno de los jugadores que no ha podido levantar su nivel en Barcelona ni con Segundo Castillo ni con Ismael Rescalvo. Los amarillos lo han mantenido en el once titular pero hay novedades de su futuro para la siguiente temporada en otro club de LigaPro.

Medios de Quito apuntan a que Aucas quiere el regreso del volante ecuatoriano si es que deja Barcelona de Ismael Rescalvo. Con los ‘Orientales’ fue una de las figuras del campeonato y le hizo valer su traspaso al exterior.

Fue clave en la obtención del campeonato 2022 y a sus 27 años tendría un tercer ciclo en la capital. Su préstamo termina en diciembre y es poco probable que Barcelona haga uso de la opción de compra.

En Independiente de Avellaneda jugó apenas 11 partidos al año, la mayoría de suplente y por eso no entró en planes del grande de Argentina. En Europa pasó por el Willem II de Holanda.

No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami

ver también

No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami

Johnny Quiñónez Aucas - Copa Libertadores. Foto: Getty.

Johnny Quiñónez Aucas – Copa Libertadores. Foto: Getty.

Era figura de Liga de Quito y ahora no juega por “falta de compromiso”

ver también

Era figura de Liga de Quito y ahora no juega por “falta de compromiso”

Las estadísticas de Johnny Quiñónez en Barcelona 2025

Johnny Quiñónez lleva 28 partidos en el año, ha anotado 1 gol y ha dado 1 asistencia en 1536′ minutos jugados. El ‘tricolor’ también tiene paso por la LigaPro Serie B.

Publicidad

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, Miguel Parrales, Jean Carlos Montaño y Gastón Campi.

El club de LigaPro que va por Miller Bolaños y Ángel Mena para el 2026

ver también

El club de LigaPro que va por Miller Bolaños y Ángel Mena para el 2026

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Ismael Rescalvo toma una polémica decisión que preocupa a los hinchas de Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

Ismael Rescalvo toma una polémica decisión que preocupa a los hinchas de Barcelona SC

No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami
Fútbol de Ecuador

No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami

No hay sanción, pero este partido de LigaPro se jugará sin hinchada
Fútbol de Ecuador

No hay sanción, pero este partido de LigaPro se jugará sin hinchada

Son figuras en Independiente del Valle y Beccacece los convocará para Eliminatorias
Fútbol de Ecuador

Son figuras en Independiente del Valle y Beccacece los convocará para Eliminatorias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo