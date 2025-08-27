Es de los más criticados de Barcelona y ponen a Johnny Quiñónez en otro club de LigaPro

Johnny Quiñónez es uno de los jugadores que no ha podido levantar su nivel en Barcelona ni con Segundo Castillo ni con Ismael Rescalvo. Los amarillos lo han mantenido en el once titular pero hay novedades de su futuro para la siguiente temporada en otro club de LigaPro.

Medios de Quito apuntan a que Aucas quiere el regreso del volante ecuatoriano si es que deja Barcelona de Ismael Rescalvo. Con los ‘Orientales’ fue una de las figuras del campeonato y le hizo valer su traspaso al exterior.

Fue clave en la obtención del campeonato 2022 y a sus 27 años tendría un tercer ciclo en la capital. Su préstamo termina en diciembre y es poco probable que Barcelona haga uso de la opción de compra.

En Independiente de Avellaneda jugó apenas 11 partidos al año, la mayoría de suplente y por eso no entró en planes del grande de Argentina. En Europa pasó por el Willem II de Holanda.

Johnny Quiñónez Aucas – Copa Libertadores. Foto: Getty.

Las estadísticas de Johnny Quiñónez en Barcelona 2025

Johnny Quiñónez lleva 28 partidos en el año, ha anotado 1 gol y ha dado 1 asistencia en 1536′ minutos jugados. El ‘tricolor’ también tiene paso por la LigaPro Serie B.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, Miguel Parrales, Jean Carlos Montaño y Gastón Campi.