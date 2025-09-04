Es tendencia:
¿Por qué no juega Moisés Caicedo con Ecuador ante Paraguay por las Eliminatorias?

Moisés Caicedo no estará ante la Selección de Paraguay por este motivo.

Por Jose Cedeño Mendoza

De última hora se confirmó que Moisés Caicedo es baja para jugar con Ecuador ante Paraguay. El jugador de Chelsea termina siendo baja por una molestia muscular, ya que se lo quiere cuidar para que juegue ante Argentina en el final de las Eliminatorias.

Moisés Caicedo se queda fuera y se pierde un partido que es clave para que Ecuador pueda aspirar a subir en el ranking y jugar en el bombo 2 de cara al sorteo del Mundial. El volante venía entrenando con normalidad, por lo cual, sorprende esta decisión.

Otro jugador que también llega con molestias a la Selección de Ecuador para este partido es Gonzalo Plata, sin embargo, el extremo de Flamengo se logró meter en la convocatoria para el partido. Aún es una total incertidumbre si finalmente podrá jugar.

La baja de Moisés Caicedo terminará siendo cubierta en el once titular por Jordy Alcívar. El volante de la LigaPro viene demostrando un gran nivel con Independiente del Valle y eso le valió para que Beccacece le termine dando la oportunidad de ser titular.

¿A qué hora juegan Paraguay contra Ecuador por las Eliminatorias?

El partido entre Paraguay y Ecuador se jugará desde las 18H30 (Ecuador). Este encuentro se juega en horario unificado con otros 3 partidos que involucran a equipos que puedan clasificar al Mundial de 2026.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas:

