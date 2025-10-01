Gonzalo Valle es una de las grandes figuras de Liga de Quito, sin embargo, el portero ecuatoriano tiene a todos los hinchas de LDU en vilo, después de que se revelaran varias ofertas para una posible venta. El portero ecuatoriano suena para varios equipos de Francia.

No obstante, aunque hay clubes como Marsella interesados en el portero, desde Liga de Quito descartaron esta posibilidad y revelaron que el arquero ecuatoriano seguirá en LDU, donde tiene un contrato por las siguientes 3 temporadas y lo tendrá que cumplir.

“Gonzalo tiene contrato por más tiempo con nosotros, me parece que 3 años más. No hemos recibido ninguna propuesta por él“, aclaró el presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez en Radio Sucre. Por lo cual, se descarta cualquier distracción para el portero.

Por otro lado, Gonzalo Valle se quedaría en Liga de Quito “rechazando” un millonario sueldo en Europa, pero priorizando tener minutos. Para muchos, el arquero ecuatoriano se perfila para ser el “portero número 1” de la Selección de Ecuador tras el Mundial de 2026.

ver también FOTO | Se filtra el que sería el nuevo Balón del Mundial 2026

Gonzalo Valle seguiría en Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

En esta Copa Libertadores es donde se ha visto el mejor nivel de Gonzalo Valle, el ecuatoriano aprovechó la baja de Alexander Domínguez y eso le hizo ganarse un lugar primero en el torneo, luego en la LigaPro, y ahora hasta es un fijo en la Selección de Ecuador.

Publicidad

Publicidad

Los números de Gonzalo Valle en esta temporada

En esta temporada, Gonzalo Valle ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias. El arquero ecuatoriano ha recibido 16 goles y también dejó su arco en 0 en otras 10 ocasiones. El portero lleva en cancha un total de 1.922 minutos.

¿Cuál sería el sueldo millonario que ganaría Gonzalo Valle en Europa?

Gonzalo Valle tiene contrato con Liga de Quito hasta 2028, sin embargo, el portero ecuatoriano pudo llegar a Europa y dar un gigante salto desde lo económico, donde podría ganar un salario anual superior a los 300.000 euros en su primer contrato.

ver también Advierten que la LigaPro y el fútbol ecuatoriano pueden recibir un “golpe de muerte”

ver también La hinchada de Emelec no lo soportaba y ahora este ex jugador demandará

Encuesta¿Se debe quedar Gonzalo Valle en Liga de Quito? ¿Se debe quedar Gonzalo Valle en Liga de Quito? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad