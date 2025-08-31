El partido entre Independiente del Valle y Técnico Universitario tuvo algo de polémica por el primer gol, la misma que fue notada por Felipe Caicedo. El delantero de Barcelona escribió en redes un mensaje y luego lo borró.

“Vergüenza ajena. Gol fantasma. Quiero ver una toma en la cual el balón entra completamente”, escribió Felipao. En medio de esto, Barcelona pelea la LigaPro con Independiente, aunque ya hay varios puntos de ventaja para los ‘Rayados’.

Poco después la transmisión mostró que el balón sí ingresó en su totalidad, tras esto el delantero quiso evadir problemas y borró el post. Pese a que ya no se encuentra, las redes no perdonaron y viralizaron el mensaje.

Felipe Caicedo es justamente uno de los más criticados de Barcelona, cobrando un salario de 30 mil dólares al mes pero con constantes lesiones musculares que le impiden aportar al equipo.

El delantero ha anotado 3 goles en 15 partidos entre LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores. Ahora se encuentra recuperándose de una molestia muscular y no está convocado.

ver también Los jugadores que Beccacece descartó para la Selección de Ecuador pese a que los hinchas los pedían

El post de Felipe Caicedo que luego borró.

Publicidad

Publicidad

ver también En plena transmisión del partido de Emelec vs. Aucas revelaron dónde jugará Christian Cueva en el 2026

ver también ¡Pero ya no es arquero! Víctor Mendoza dejó Barcelona y apareció en su nuevo equipo

Las estadísticas de Felipe Caicedo como jugador de Barcelona SC

Como jugador de Barcelona SC, Felipe Caicedo ha jugado en lo que va de temporada 15 partidos. El delantero ha marcado 3 goles. En total lleva en la cancha más de 500 minutos. Tiene contrato con el club hasta finales de 2025, donde firmó tras casi 2 años sin jugar.

ver también La contundente decisión de Barcelona con Ismael Rescalvo tras perder contra Cuenca Jrs.

Salario de Felipe Caicedo en Barcelona

Barcelona SC le pagaría a Felipe Caicedo un salario de USD 50.000 mensual, por lo cual, en este periodo le ha pasado USD 250.000 por apenas dos goles. El goleador le marcó a Orense y otro a Universidad de Católica, de penal, ninguno sirvió para ganar.