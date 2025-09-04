Gustavo Quinteros hizo historia al frente de Emelec. El entrenador consiguió un bicampeonato histórico con el ‘Bombillo’ incluso venciendo a Barcelona SC en la final de 2014, sin embargo, ahora el DT eligió a otro equipo como lo más importante de su carrera.

En diálogo con F90 en ESPN, Gustavo Quinteros reconoció claramente que Vélez Sarsfield fue el equipo más lindo de su carrera. El entrenador salió campeón en 2024 con el ‘Fortín’ y por fin pudo levantar un título en su tierra, después de ser campeón en otros países.

“Fue lo más lindo que vive como entrenador, me ha ido bien en otros países, tuve mucho tiempo afuera trabajando y yo quería siempre volver y lograr algo en mi país. Llegar a Vélez, un equipo grande, fue fantástico todo el año. Armamos un buen equipo, que jugaba bien, cumplimos el objetivo. Ahora todo lo que venga es un regalo”, comentó el entrenador.

Quinteros fue campeón en Ecuador, en Bolivia, en Chile y en Argentina, pero es lo hecho con Vélez lo más importante para él en toda su carrera. Ahora el entrenador no está dirigiendo ningún equipo, ya que tras pocos meses de trabajo fue despedido de Gremio.

En Emelec siempre han estado muy interesados en la continuidad de Gustavo Quinteros. El DT no ha dejado de sonar para regresar al ‘Bombillo’, aunque ahora con la realidad de cada una de las partes se ve poco probable que en el corto plazo, Quinteros regrese.

Los números de Gustavo Quinteros en Vélez

Al frente de Vélez, Gustavo Quinteros terminó dirigiendo un total de 50 partidos entre todas las competencias. El entrenador sumó 28 victorias, 13 empates y tan solo 9 derrotas. Su equipo se coronó campeón del torneo local en una histórica campaña.

Los títulos de Gustavo Quinteros como DT de Emelec

Como entrenador de Emelec, Gustavo Quinteros terminó ganando el campeonato ecuatoriano en 2 ocasiones consecutivas, entre 2013 y 2014. El entrenador también formó y armó el equipo que terminó siendo tricampeón en el 2015, pero ya él dirigía a la Selección de Ecuador.

