¿Hay VAR? Quién es el árbitro del partido amistoso de México vs Ecuador

Por lo general los partidos amistosos no tienen uso del VAR, sin embargo, el México vs Ecuador marca un hito en este aspecto y es que sí habrá VAR para el partido entre ambas selecciones. La terna arbitral estará conformada netamente por jueces de Costa Rica.

¿Quién es el árbitro del partido amistoso de México vs Ecuador?

Los árbitros del partido de México contra Ecuador son:

Árbitro central: Juan Gabriel Calderón Pérez (Costa Rica)

(Costa Rica) Asistente 1: Juan Carlos Mora Araya (Costa Rica)

Asistente 2: William Andrés Arrieta Barrantes (Costa Rica)

Cuarto árbitro: Josué David Ugalde Aguilar (Costa Rica)

Una terna netamente de CONCACAF, ya que el partido se juega en México y esta Confederación es la encargada de designar los jueces que pongan orden en un encuentro que puede ser muy “polémico”. Ambas selecciones se conocen de varios partidos anteriores.

Juan Calderón también ha pitado en partidos de la MLS y Leagues Cup. (Foto: GettyImages)

El último partido de Juan Calderón dirigiendo a México

El último partido de Juan Calderón dirigiendo a México fue en la Copa Oro, donde el árbitro pitó la semifinal del país Azteca contra Honduras y terminó sacando 9 tarjetas amarillas. México clasificó en ese partido a la final del torneo, donde fue campeón.

Nunca dirigió a Ecuador

Juan Gabriel Calderón no ha dirigido ningún partido de la Selección de Ecuador, por lo cual, este sería su “debut” en algún partido de ‘La Tri’.

¿Hay VAR para el partido entre México vs Ecuador?

Sí hay VAR para el partido entre Ecuador y México y estos son los jueces encargados de pitar:

VAR: Yazid Monge (Costa Rica)

AVAR: Jesús Montero (Costa Rica)

¿A qué hora comienza el partido en Ecuador y México?

El partido de este 14 de octubre entre Ecuador y México se jugará en un horario poco inusual, ya que comenzará a las 21H30 (Ecuador) 20H30 (México). Se espera un estadio casi al tope de su capacidad, pese a la dura goleada que recibió ‘El Tri’ en la última jornada.

¿Qué canal pasa el partido de México vs Ecuador?

Estos son los canales para ver el partido de México vs Ecuador:

Ecuador: El Canal del Fútbol, Zapping Sports y Teleamazonas (en diferido)

El Canal del Fútbol, Zapping Sports y Teleamazonas (en diferido) México: Canal 5, Azteca 7, TUDN

Canal 5, Azteca 7, TUDN Estados Unidos: TUDN y Univisión

