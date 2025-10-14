¡Sorpresa total! Figura de Emelec rechazaría la fortuna de Independiente del Valle

Este martes 14 de octubre de 2025 se reveló que una de las grandes figuras y estrellas de Emelec estaría analizando la posibilidad de seguir jugando en el ‘Bombillo’ y rechazando la oferta de Independiente del Valle. IDV está muy interesado en su fichaje.

De acuerdo a la información de José Carlos Vásquez, Luis Fragozo tiene el deseo de seguir jugando en Emelec para esta nueva temporada y sumar minutos en la primera división. Con esto, se descartaría la posibilidad de llegar a Independiente del Valle en el corto plazo.

No obstante, todo sigue estando en la cancha de la directiva de Emelec, ya que el club tiene que trabajar en mejor condiciones para el joven futbolista y no perderlo en los siguientes años. A su corta edad, Fragozo ya se muestra como uno de los cracks del futuro de Ecuador.

Los padres de Fragozo estarían muy interesados en la propuesta que les hace Independiente del Valle, pero no se moverían en los siguientes meses. Los representantes del jugador podrían aceptar la propuesta si el ‘Bombillo’ no hace el esfuerzo para mantenerlo.

Fragozo apenas tiene 15 años.

Varios hinchas en redes sociales han pedido que Luis Fragozo finalmente tenga un puesto en Emelec en el primer equipo. La joven estrella ha quedado totalmente excluida desde que Guillermo Duró llegó al arco, apenas pudo sumar minutos con Jorge Célico.

Los minutos que ha jugado Fragozo en Emelec

En esta temporada, la de su gran debut, Fragozo apenas ha sumado 73 minutos con la camiseta de Emelec, entre todas las competencias. El joven futbolista solo jugó en 5 encuentros, viniendo de suplente en la mayoría. Su último partido fue en mayo.

Los jugadores que puede perder Emelec para 2026

Aunque Fragozo quiera continuar, Emelec podría perder a varios jugadores para la temporada 2026. La lista es encabezada por Diogo Bagüí, Luis Fernando León, Luis Castillo, Christian Cueva, y otros jugadores. El club atraviesa un momento económico muy complicado.

