IDV vs Atlético Mineiro HOY: ¿Qué canal pasa las semifinales de la Copa Sudamericana?

Estos son los canales disponibles para ver la semifinal de la Copa Sudamericana entre IDV y Atlético MIneiro.

Por Jose Cedeño Mendoza

Este martes 21 de octubre de 2025 se juega la primera semifinal de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro. El partido se disputará en Ecuador y marcará el destino de ambos equipos que buscan volver a ser campeones continentales.

¿Qué canal pasa la semifinal de la Copa Sudamericana?

La misma Conmebol confirmó que hay varios canales para ver la semifinal de la Copa Sudamericana entre IDV y Atlético Mineiro que comienza a las 19H30 en horario local:

  • ESPN
  • Disney+ Premium
  • DSports
  • Unitel
  • Tigo

Bolavip también estará con la cobertura del evento con un minuto a minuto de todas las emociones del encuentro.

El encuentro se disputará en el estadio de Independiente del Valle, donde ya se avisó, se estaría al tope de su capacidad. IDV ha jugado este torneo desde los 16avos, ya que comenzó la temporada en la Copa Libertadores, pero quedó tercero en su grupo.

Por su parte, Atlético Mineiro lleva jugando la Copa Sudamericana desde la zona de grupos y no ha tenido fácil su andar por el torneo, pero ha llegado hasta esta instancia. Para los brasileños este torneo es la gran chance de ir a Copa Libertadores en 2026, de ahí que, le han dado una gran prioridad.

Independiente del Valle puede ser el máximo campeón de la Copa Sudamericana

En caso de finalmente ser el campeón del torneo, Independiente del Valle se puede convertir en el máximo ganador de este torneo y llegar a las 3 conquistas. Superaría a Liga de Quito, Boca Juniors, Independiente y también Athletico Paranaense. Mineiro nunca ha ganado esta Copa.

Encuesta

¿Cómo saldrá la primera semifinal?

YA VOTARON 0 PERSONAS

