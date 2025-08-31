Ismael Rescalvo habla de su futuro en Barcelona tras perder con Católica

Barcelona SC volvió a caer en LigaPro tras perder 2-3 ante U. Católica en un partido de ida y vuelta, y como era de esperarse, la crisis de resultados hace cuestionarse sobre el futuro de Ismael Rescalvo. El entrenador fue consultado al respecto en rueda de prensa.
“Los resultados mandan en el fútbol. Yo estoy fuerte y siento que los dirigentes y los jugadores nos acompañan. Había que tomar decisiones y lamentablemente perdimos. Pero hay tiempo para corregir. Nos hemos alejado bastante del objetivo, pero hay que seguir”, descartando que piense en renunciar.
“Estoy consciente y soy crítico conmigo. Sé que lo podemos hacer mejor. Hay que seguir trabajando. Confío plenamente en mi trabajo. Esto es fútbol. Y de tiempo, pues no soy adivino. No la tengo. Pero el equipo, bajo mi análisis, creo que hemos mejorado en aspectos y podemos hacerlo mejor”, concluyó sobre su ciclo hasta ahora.
“Hoy fue un buen partido. Desafortunadamente hubo factores que, a lo que identificamos a nuestra llegada, no lo hemos podido contener. Esos detalles nos han castigado mucho. La capacidad está para revertir. El equipo lo demuestra con voluntad. Pero estamos lejos del objetivo y hay que seguir trabajando”, dijo sobre el partido.
ver también
En plena transmisión del partido de Emelec vs. Aucas revelaron dónde jugará Christian Cueva en el 2026
ver también
Los jugadores que Beccacece descartó para la Selección de Ecuador pese a que los hinchas los pedían
Los números de Rescalvo en Barcelona SC
Como DT de Barcelona SC, durante todo este tiempo, Ismael Rescalvo ha dirigido un total de 11 partidos entre todas las competencias. El entrenador suma 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Cuando asumió el equipo estaba a 1 punto de IDV, ahora está a 9.
Encuesta¿Debería renunciar Rescalvo?
¿Debería renunciar Rescalvo?
YA VOTARON 0 PERSONAS
ver también
¡Pero ya no es arquero! Víctor Mendoza dejó Barcelona y apareció en su nuevo equipo
Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025
Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, Miguel Parrales, Jean Carlos Montaño y Gastón Campi.
ver también
Todo el país pendiente: La noticia con la que llegó Piero Hincapié al Arsenal