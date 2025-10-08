El préstamo al Racing de Estrarburgo le ha venido de mil maravillas a Kendry Páez. El volante ecuatoriano pudo recuperar su mejor versión lejos de todas las polémicas y eso se ha mostrado en cancha, donde ya incluso fue nominado a un premio.

La Ligue 1 reveló en sus cuentas oficiales que Kendry Páez fue nominado al premio al jugador del mes en Francia. El ecuatoriano ha sido una estrella total para el Racing de Estrasburgo y uno de los responsables del buen momento de su equipo.

Páez compite por este premio con otros jugadores jóvenes como Kader Meïté del Stade Rennais y Tylel Tati. Los aficionados que quieran votar por el ecuatoriano deben hacerlo en el sitio oficial de la Ligue 1. El ganador se conocerá después del parón de la fecha FIFA.

Su buen nivel en el Racing de Estrasburgo también ha servido para que Kendry Páez pueda regresar a la Selección de Ecuador, pero ya no solo para ser una variante, sino que vuelve a pelear por un puesto como titular en el equipo de Beccacece.

Para Kendry solo es esta temporada en Francia, ya que el ecuatoriano está a préstamo por parte de Chelsea, si sigue con este nivel el jugador no tendría problemas en regresar a la Premier League en el siguiente año. Salvo que llegue una oferta para quedarse con él.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En todo lo que va de temporada con el Racing de Estrasburgo, Kendry Páez ha jugado ya 9 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano solo ha podido marcar 1 gol en algo más de 300 minutos. También debutó a nivel europeo en la Conference League.

¿Hasta cuándo tiene contra Kendry Páez con Chelsea?

Chelsea fichó a Kendry Páez con un contrato hasta 2033, siendo un acuerdo muy largo pensado sobre todo en la gran proyección que puede tener el jugador ecuatoriano. El futbolista tiene que regresar en 2026 después de la Copa del Mundo.