Liga de Quito alista todos los detalles para jugar en la Copa Libertadores ante Palmeiras en las semifinales. El equipo ecuatoriano debe de hacer de local en la ida, y para este encuentro ya surgió un importante rumor que termina sorprendiendo a los hinchas.

Diferentes fuentes revelan que para el partido ante Palmeiras por la Copa Libertadores, Liga de Quito pondría la entrada más barata a un precio superior a los 40 dólares, camino a ser una de las entradas más caras en la historia del fútbol ecuatoriano.

Por otro lado, se habla de diferentes promociones para los hinchas de cara a este partido, no obstante, no deja de sorprender a la hinchada el valor de estas entradas. Es la primera vez desde 2008 que LDU llega a esta instancia, por lo cual, también se toma como un evento inédito.

Se espera que Liga confirme oficialmente en los próximos días los valores para los hinchas, y asimismo también se espera que el estadio esté al tope de su capacidad. Hay mucho optimismo en Liga de Quito y sueños con una segunda Copa Libertadores.

Para Liga de Quito se viene un calendario complicado en el mes de octubre, ya que el ‘Rey de Copas’ primero jugará contra Barcelona SC, luego contra Palmeiras en casa, posteriormente tendría que visitar a IDV, pero ese partido parece se suspenderá, y luego volverá a Brasil.

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Palmeiras?

El partido entre Liga de Quito y Palmeiras por la Copa Libertadores del próximo 23 de octubre de 2025, se podrá ver por ESPN y también por los diferentes planes de Disney+.

Los millones que se llevará el campeón de la Copa Libertadores

El equipo que logre ganar la final de la Copa Libertadores se llevará más de 24 millones solo por ganar el trofeo. Tanto Liga de Quito como Palmeiras ya han asegurado más de 9 millones solo por llegar hasta semifinales, entre los premios por pasar de ronda y ganar partidos.

