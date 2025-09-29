¡Escándalo en Ecuador! El nuevo partido de El Nacional que levanta sospechas en los aficionados

El Nacional está en el ojo del huracán tras las últimas revelaciones que vinculan a jugadores del club con apuestas ilegales. Ahora en medio de todo ese escándalo, un nuevo partido del club militar, levantó todas las sospechas en el fútbol ecuatoriano.

De acuerdo a la información recolectada por Diario Extra, el partido de El Nacional que levantó todas las sospechas es el de este fin de semana donde acabó goleado 5 a 0 contra Mushuc Runa. El encuentro tuvo un resultado inesperado con varios goles polémicos.

Para El Nacional esta goleada llega en el momento menos oportuno y también, aunque ha perdido varios partidos en el campeonato ecuatoriano, no había perdido por 5 goles en todo el año. De ahí que, en medio de todos los rumores, ahora haya nuevas sospechas.

Desde El Nacional no han querido publicar ningún comunicado oficial o dejar alguna declaración que les traiga problemas. Se estarían haciendo las investigaciones respectivas para decidir en torno al futuro de los jugadores involucrados en este caso.

ver también En medio de todos los rumores esta fue la decisión final de Christian Cueva y Emelec

Ahora mismo se está investigando a El Nacional por el caso de apuestas ilegales y también por amaño de partidos y extorsión. En Ecuador ya se están dando allanamientos y todo en referencia a este caso aún se mantiene en confidencial, al menos por las próximas semanas.

Publicidad

Publicidad

ver también Sebastián Beccacece y Ecuador perderían a este jugador clave para los amistosos de octubre

¿Qué jugadores de El Nacional denunciaron extorsión?

Actualmente, jugadores como Anthony Bedoya y David Cabezas denunciaron estar siendo extorsionados para caer en las apuestas ilegales. Desde El Nacional no se han expresado oficialmente por esta denuncia de los jugadores y por todo el caso.

¿Puede ser sancionado El Nacional?

Dependiendo lo que concluyan las investigaciones, El Nacional sí podría ser castigado, al menos con una reducción de puntos para la siguiente temporada. Tal y como le pasó a Libertad en 2024. Aunque todo depende de que concluyan las autoridades.

Encuesta¿El Nacional debe ser castigado? ¿El Nacional debe ser castigado? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad