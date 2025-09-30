Es tendencia:
La hinchada de Emelec no lo soportaba y ahora este ex jugador demandará

Otro ex jugador de Emelec prepararía una denuncia para el equipo en medio de toda la polémica.

Por Jose Cedeño Mendoza

A Emelec le llegaría una nueva demanda
Emelec le llegaría una nueva demanda

Los problemas económicos parecen no abandonar a Emelec y es que el equipo ecuatoriano ahora tiene un nuevo inconveniente con un ex jugador, que podría demandar al ‘Bombillo’ en las siguientes horas. Era uno de los jugadores más polémicos para la hinchada hace poco tiempo.

De acuerdo a la revelación de Javier Ruiz en De Una, Cristian Erbes estaría preparando una nueva demanda contra Emelec. El jugador argentino estuvo en el ‘Bombillo’ en la temporada 2024, en un año donde no pudo destacar como uno de los mejores.

Erbes no se fue en los mejores términos con Emelec, ya que incluso se llegó a tener una disputa entre el jugador y también el DT de ese momento, Leonel Álvarez. El jugador decidió no renovar y abandonó rápidamente el plantel cuando terminó la temporada.

Al igual que a otros jugadores, Emelec le estaría debiendo a Erbes dinero de salario atrasados, primas y otros valores que el veterano argentino no pudo cobrar en 2024. El club tiene vario de estos temas que la anterior directiva dejó pendiente.

Erbes firmó 1 año de contrato con Emelec. (Foto: @CSEmelec)

Erbes firmó 1 año de contrato con Emelec. (Foto: @CSEmelec)

Durante su paso por Emelec, las críticas fueron infinitas para Erbes, la hinchada siempre le reclamó su bajo nivel físico y también su escaso nivel creativo para generar ideas de ataque en un ‘Bombillo’ que en ese año terminó en el último lugar de la tabla de posiciones.

Los números de Cristian Erbes en esa temporada con Emelec

Con la camiseta de Emelec, Cristian Erbes jugó un total de 22 partidos entre todas las competencias. El futbolista argentino estuvo en cancha poco más de 1.700 minutos, se marchó sin hacer un solo gol y dar alguna asistencia con la camiseta del ‘Bombillo’.

Emelec ya fue sancionado en la FIFA

Ahora mismo, Emelec volvió a ser sancionado por la FIFA, ya que el club azul tiene varias demandas de exjugadores que reclaman valores adeudados de hace varios años como pasa con Leandro Vega.

Jose Cedeño Mendoza
