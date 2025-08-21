Liga de Quito se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Botafogo en los octavos. El ‘Rey de Copas’ ecuatoriano hizo historia al eliminar a un equipo brasileño y terminó superando a Barcelona SC, que es el que más equipos de este país ha eliminado.

Aunque Barcelona SC ha eliminado a más equipos brasileños, MisterChip reveló que Liga de Quito es el primero en eliminar a un equipo de Brasil teniendo que remontar el resultado. LDU había perdido 1 a 0 en la ida y ganó en casa por 2 tanto a 0.

Con esta victoria, el marcador global terminó favoreciendo a Liga de Quito y ahora se mete a cuartos de final, donde tendrá que enfrentar a Sao Paulo, en lo que será una reedición de los cuartos de final de la Copa Sudamericana de 2023, donde pasó el equipo ecuatoriano.

Independiente del Valle también había eliminado a un equipo brasileño, lo hizo en 2021, cuando venció a Gremio en la Copa Libertadores. No obstante, IDV tampoco tuvo que remontar aquella llave. De ahí que, lo de Liga sea histórico y también lo hace ante el vigente campeón.

Esta gesta de Liga de Quito también llega en un contexto donde Barcelona SC no ha dejado de recibir golpes contra LDU en esta temporada. Asimismo, los amarillos este año pudieron eliminar a Corinthians, pero ya en fase de grupos de la Copa Libertadores quedaron eliminados siendo últimos.

La fortuna que ganó Liga de Quito por meterse a cuartos de final

Por entrar a cuartos de final de la Copa Libertadores, Liga de Quito se ganó 1.7 millones de dólares. Esto se suma a lo que ya tenía acumulado por los octavos de final y los grupos, que supera los 4 millones de dólares. Una fortuna clave para el equipo ecuatoriano.

¿Cuándo jugará Liga de Quito vs Sao Paulo?

El partido entre Liga de Quito y Sao Paulo a disputarse primero en la altura de Quito se jugaría la semana del 15 de septiembre, después de las Eliminatorias. Mientras que la vuelta sería a semana seguida la del 22 de septiembre.

