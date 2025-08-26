La primera contundente respuesta de Bayer Leverkusen a Piero Hincapié y Arsenal

Bayer Leverkusen ya sabe que Piero Hincapié se quiere ir y que tiene arreglado su contrato con Arsenal. No obstante, en medio de toda esta posible transferencia que rompa el mercado, el equipo alemán sorprende con su primera respuesta. Queda menos de una semana de mercado.

De acuerdo a la información de Florian Plettenberg, Bayer Leverkusen le ha comunicado a Arsenal y Piero Hincapié que solo dejará ir al central si se activa la cláusula de rescisión. El equipo alemán estaría buscando recibir por el ecuatoriano más de 60 millones de euros.

Hincapié y Arsenal buscan que la operación se lleve a cabo por un poco más de 40 millones de euros. Los ‘Gunners’ incluso están trabajando en un préstamo del ecuatoriano con obligación de compra en el siguiente mercado por la cifra previamente mencionada.

Aunque Leverkusen está plantado en esta cifra para dejar salir al jugador ecuatoriano, también se ha revelado que ya hay negociaciones concretas entre ambos clubes. El Bayer sabe que el ecuatoriano ya no quiere seguir en su equipo y por eso se ven “obligados” a venderlo.

ver también Terrible momento: Un partido de la LigaPro solo tuvo ¡2 hinchas!

Piero Hincapié es titular en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

La relación entre ambas directivas, Arsenal y Bayer Leverkusen, son buenas, sin embargo, el gran límite son los pocos días que quedan de mercado. La voluntad de Hincapié también pesa, el ecuatoriano ha elegido a Arsenal, aunque tendría que rotar su posición.

Publicidad

Publicidad

ver también El joven delantero de Aucas que es convocado para un microciclo en la Selección de Ecuador

¿Cuántos años le ofrecen de contrato a Piero Hincapié en Arsenal?

Arsenal le pondría a Piero Hincapié un contrato por los próximos 5 años. El ecuatoriano apenas tiene 23 años, y los ‘Gunners’ quieren asegurarse por las próximas temporadas, al que es considerado uno de los mejores defensas centrales del mundo.

¿Qué otros equipos buscaron a Piero Hincapié?

Piero Hincapié también estuvo en planes de otros equipos muy importantes de Europa como Tottenham o Chelsea. Incluso se habló del FC Barcelona o Real Madrid, pero todos los movimientos no avanzaban, hasta que ahora el tricolor decidió salir y eligió Arsenal.

Encuesta¿Cómo crees que terminará esta historia? ¿Cómo crees que terminará esta historia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad