En Barcelona no convence y dos clubes van por Janner Corozo

Barcelona quedó lejos de conseguir los resultados planteados y en medio de críticas y con el suspenso de conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya hay rumores de movimientos. Janner Corozo sería el nuevo jugador que tendría chances de cambiar de club.

Según el portal Pasión Torera, Janner Corozo tendría dos ofertas de grandes de Perú para dar el salto al exterior. Esto abre la posibilidad de que el extremo ecuatoriano vaya a Alianza Lima o Universitario de Deportes.

Sporting Cristal también es un grande de Perú pero no podrían pagar con facilidad los dos millones de dólares que pide Barcelona. El club ‘torero’ ya recibió una oferta para venderlo a mitad de año.

Con un presente positivo y con recurrentes llamados a la Selección de Ecuador, la directiva esperó a venderlo para que suba su cotización, sin embargo este segundo semestre ha sido irregular para Corozo.

Janner Corozo – Ecuador vs. Chile. Foto: Getty.

¿Hasta cuándo tiene contrato Janner Corozo con Barcelona SC?

Janner Corozo tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El jugador actualmente tiene un valor de mercado de 1.80 millones. Si el ‘Ídolo’ lo quiere vender debería hacerlo en los próximos meses o buscar una renovación para que no se vaya “gratis”.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.