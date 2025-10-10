Los hinchas destruyeron en críticas a dos jugadores de Ecuador: “Son horribles, deben irse”

La Selección de Ecuador arrancó la fecha FIFA de octubre con un tibio empate ante Estados Unidos, no solo por el resultado si no porque la ‘Tri’ fue superada en el juego. La hinchada no perdonó y fue contra dos jugadores en particular en redes sociales.

Sebastián Beccacece, sorpresivamente probó a Alan Franco como lateral derecho para dejar a Ángelo Preciado como carrilero, decisión que afectó a ambos. Los dos fueron los más criticados por los hinchas: “Les ganaron las espaldas toda la noche”, decían los comentarios en redes.

“Ángelo Preciado es el punto más bajo de la defensa, no puede controlar un balón y se cae sin poder dar un pase”, “Alan Franco le vio la espalda al delantero de Estados Unidos toda la noche”, fueron algunos de los comentarios.

Claro que al ser una decisión técnica, Beccacece fue de los más apuntados: “No jugamos a nada, hay que cambiar de DT para el Mundial”, “tenemos suerte de las individualidades sino con Beccacece no llegábamos a nada”.

ver también Hasta el PSG se asusta: El nuevo precio que el Chelsea le puso a Moisés Caicedo

Selección Ecuador – Sebastián Beccacece vs. USA.

ver también ¡¿Se pierde todo el Mundial?! La nueva mala noticia que recibió Ecuador sobre la sanción a Moisés Caicedo

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:

Estados Unidos vs. Ecuador

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local) México vs. Ecuador

14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)

​Guadalajara, México

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.