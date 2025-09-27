Las posibles sanciones que tendrían Anthony Bedoya y David Cabezas por el caso de apuestas ilegales

El fútbol ecuatoriano aún está esperando resoluciones por las denuncias de apuestas ilegales y extorsión en El Nacional con los dos jugadores, Anthony Bedoya y David Cabezas. Ambos futbolistas ya incluso pusieron una denuncia por intimidación. No obstante, también hay una eventual sanción para los jugadores en torno al caso.

Para determinar una sanción para los futbolistas ecuatorianos se necesita que las investigaciones determinen que estos si estuvieron apostando. En ese caso, el reglamento de la Federación Ecuatoriana establece una sanción mínima de al menos 2 años.

Ya en 2023 y 2024 se dio un caso similar con Libertad y su jugador Milton Bolaños. Aunque en ese momento no se trabajó la premisa de una extorsión. La investigación de LigaPro determinó que sí hubo apuestas ilegales, y el jugador fue sancionado por 2 años. Esto se podría repetir con El Nacional

El caso de amaño de partidos en el fútbol ecuatoriano tiene a todos los aficionados en vilo, ya que hace pocos días incluso se dio un allanamiento a los camerinos de dos equipos de la Serie B, Gualaceo y Chacaritas, en el marco de estos escándalos.

Anthony Bedoya puede ser sancionado en Ligapro. (Foto: Imago)

No se descarta que los jugadores salgan “libres” de este caso y no tengan sanción, sin embargo, todo esto dependerá de qué concluya la LigaPro y las autoridades competentes. Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades.

Los números de David Cabezas en esta temporada

En todo lo que va de temporada, el arquero de El Nacional ha jugado 31 partidos entre todas las competencias. El arquero ha recibido 41 goles y solo pudo dejar su arco en 0 en 8 ocasiones. El portero ecuatoriano también era llamado a la Selección de Ecuador para las Eliminatorias.

La decisión de El Nacional con sus jugadores

De momento, El Nacional está trabajando en la separación de sus jugadores, sin embargo, esto no ha sido concretado. Por lo cual, ambos futbolistas no serán tomados en cuenta para los partidos que le quedan al ‘Bi-Tri’ en el campeonato nacional.

