En Europa dan por hecho que Piero Hincapié dejará el Bayer Leverkusen de Alemania para dar el salto a la Premier League, el club se desconoce pero la cifra de 60 millones de euros está confirmada. Ante estos rumores, ya se frotan las manos Independiente del Valle y Talleres de Córdoba.

Tanto el club ecuatoriano como el equipo argentino guardan un porcentaje de los derechos económicos del central. Talleres tiene 20% de plusvalía de un 65%, sobre los 7.5 millones que pagó inicialmente, mientras que Independiente guarda un 20% del 35% restante.

Esto significa que el club que ejecute la cláusula de 60 millones, con fuertes rumores de ser el Chelsea o Tottenham, hará que Talleres gane 6.8 millones de dólares, mientras que Independiente ganará 3.6 millones.

El club ecuatoriano ya ha hecho sana costumbre cobrar porcentajes de futuras ventas de sus canteranos, ya lo hizo con Moisés Caicedo, Joel Ordóñez, William Pacho entre otros.

ver también VIDEO | Kendry Páez repartió MAGIA en su debut en Francia con Racing

Piero Hincapié – Selección Ecuador. Foto: Getty.

ver también VIDEO | Falta de respeto: El polémico gesto del árbitro contra jugadores de Liga de Quito

¿Hasta cuándo tiene contrato Piero Hincapié con Bayer Leverkusen?

El defensa de 23 años tiene un contrato muy largo con Bayer Leverkusen, ya que lo extendió hasta 2029. Este es la principal razón por la cual se hace complicada cualquier negociación por Hincapié. El ecuatoriano también tiene un valor de 70 millones.

Publicidad

Publicidad

ver también Djorkaeff Reasco dejó sin título a Liga de Quito y ahora tiene ofertas del exterior

Los otros equipos interesados en Piero Hincapié

Aparte de los clubes ya nombrados de la Premier League, Piero Hincapié también se ha metido en planes de equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona. No obstante, estos aparecen en un segundo plano en el interés de una negociación por el ecuatoriano.