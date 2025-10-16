Guillermo Duró llegó a Emelec a mitad de temporada, tras el paso de Jorge Célico en el Bombillo. El entrenador argentino tuvo un efecto inmediato sobre el trabajo del club y la continuidad del histórico equipo en la primera división de Ecuador en esta temporada.

Pese a estos buenos rendimientos de Guillermo Duró, ahora se reveló que Emelec finalmente no le ha pagado ni un solo mes de sueldo al entrenador argentino. Es decir, Duró no cobra su salario desde que llegó al ‘Bombillo’ en julio, siendo ya 4 meses impago.

Al igual que a los jugadores, Emelec también le debe a su entrenador, pero Duró decidió priorizar lo deportivo y no ha protagonizado ningún reclamo a la directiva. La situación económica que vive el ‘Bombillo’ es cada vez más ‘calamitosa’

Antes de Duró estuvo en el cargo, Jorge Célico, al cual también le terminaron debiendo varios meses de salario, y él también estaría por hacer algún reclamo en la FIFA. El club ya tiene varios reclamos vigentes en esta plataforma que le impiden fichar.

ver también Juan Riquelme Angulo sorprende y es elegido como uno de los mejores del mundo

Guillermo Duró llegó a Emelec a mitad de temporada. (Foto: @CSEmelec)

Se espera que el ‘Bombillo’ se pueda poner al día con sus jugadores y cuerpo técnico en las próximas semanas para evitar este tipo de problemas. El club aún tiene que jugar 9 partidos en el segundo hexagonal buscando el último cupo a Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

ver también Moisés Caicedo cambió de agentes, pero Chelsea aún no renueva su contrato por esta razón

Los números de Guillermo Duró en Emelec

Como entrenador de Emelec, Guillermo Duró ha dirigido un total de 12 encuentros con el ‘Bombillo’ en la LigaPro y en la Copa Ecuador. Ha conseguido 8 triunfos, 2 derrotas y 2 empates, siendo números que antes otros entrenadores no hicieron.

El puesto de Emelec en la tabla de posiciones

Ahora Emelec está jugando en el segundo hexagonal de la LigaPro, donde necesita ser primero para meterse a la siguiente Copa Sudamericana. El ‘Bombillo’ está segundo en su hexagonal con 45 puntos a 1 solo de Deportivo Cuenca, con grandes chances de llevarse este cupo.

Publicidad