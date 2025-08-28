Barcelona SC se marchó eliminado de la Copa Ecuador contra Cuenca Juniors, en un partido que ya forma parte de la historia del fútbol ecuatoriano. Sin embargo, lo que más destaca es la gigante diferencia de valores económicos entre ambos clubes.

Mientras que toda la plantilla de Barcelona SC, según Transfermark, cuesta 21.6 millones de dólares, la plantilla de Cuenca Juniors alcanza un valor de apenas 385 mil dólares. El equipo de Azuay es uno de los clubes con menor valor de plantilla en todo el torneo.

Asimismo, el presupuesto salarial de Cuenca Juniors sería una cifra cercana a los 40 mil dólares, mientras que la de Barcelona SC supera el millón de dólares. Solo Rescalvo cobra lo que cobra casi todo el equipo de Cueca Juniors, que los eliminó de la Copa Ecuador.

Este resultado puede mover todos los cimientos del ‘Ídolo’ en lo que se prometía como una temporada histórica al ser su temporada de centenario. Ya varios aficionados ahora piden la salida de Ismael Rescalvo, que apenas llegó en junio al banquillo amarillo.

Así quedaron los octavos de final de la Copa Ecuador, ya sin Barcelona SC:

Liga de Quito vs San Antonio

Aucas vs Deportivo Cuenca

Emelec vs Leones del Norte

Santo Domingo vs Guayaquil City

Independiente del Valle vs Gualaceo

Universidad Católica vs Liga de Portoviejo

Cuenca Juniors vs La Cantera

El Nacional vs 9 de Octubre

Todas las eliminaciones de Barcelona SC en la Copa Ecuador

Con el nuevo formato de la Copa Ecuador, Barcelona SC ha protagonizado resultados escandalosos en este torneo. Los amarillos se quedaron eliminados siempre en 16avos contra rivales como El Nacional, Independiente Juniors y ahora Cuenca Juniors.