Tras la eliminación de Barcelona SC: Así quedan los 8vos de final de la Copa Ecuador

Este jueves 28 de agosto de 2025 Barcelona SC protagonizó un increíble escándalo en la Copa Ecuador después de ser eliminado ante Cuenca Juniors. Los amarillos no pudieron de visitantes y se vuelven a despedir a segundo año consecutivo en esta instancia del torneo.

Cuenca Juniors terminó siendo muy superior a Barcelona SC y no sufrió en ningún momento del partido. El ‘Ídolo’ tenía solo la chance de competir en este campeonato, ya que en LigaPro está muy lejos, pero ahora se queda eliminado contra un equipo de tercera división.

Con esta eliminación, ya quedaron listos los 8vos de final del torneo. Los otros grandes como Liga de Quito, Independiente del Valle y Emelec sí avanzaron a octavos de final y con la eliminación de Barcelona SC, sus expectativas aumentan para ganar este título.

La Copa Ecuador es otra “ventana” para clasificar a la Copa Libertadores. Ya que el campeón de este torneo se vuelve “Ecuador 4” para la próxima edición de este torneo. De ahí que, varios equipos estén compitiendo con grandes intenciones de ganar.

Todas las llaves de los octavos de final de la Copa Ecuador:

Así quedaron los octavos de final de la Copa Ecuador, ya sin Barcelona SC:

Liga de Quito vs San Antonio

Aucas vs Deportivo Cuenca

Emelec vs Leones del Norte

Santo Domingo vs Guayaquil City

Independiente del Valle vs Gualaceo

Universidad Católica vs Liga de Portoviejo

Cuenca Juniors vs La Cantera

El Nacional vs 9 de Octubre

Todos los campeones de la Copa Ecuador

La Copa Ecuador solo se ha realizado en 3 ocasiones en los últimos años, han existido también 3 campeones diferentes. Liga de Quito en 2019, Independiente del Valle en 2022 y El Nacional en 2024.