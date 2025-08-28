Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Ecuador

Tras la eliminación de Barcelona SC: Así quedan los 8vos de final de la Copa Ecuador

Barcelona SC quedó eliminado contra Cuenca Juniors y así quedaron los 8vos de final del torneo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Así quedó la Copa Ecuador entre Barcelona SC y Cuenca Juniors
© IMAGO/Agencia Prensa-IndependienteAsí quedó la Copa Ecuador entre Barcelona SC y Cuenca Juniors

Este jueves 28 de agosto de 2025 Barcelona SC protagonizó un increíble escándalo en la Copa Ecuador después de ser eliminado ante Cuenca Juniors. Los amarillos no pudieron de visitantes y se vuelven a despedir a segundo año consecutivo en esta instancia del torneo.

Cuenca Juniors terminó siendo muy superior a Barcelona SC y no sufrió en ningún momento del partido. El ‘Ídolo’ tenía solo la chance de competir en este campeonato, ya que en LigaPro está muy lejos, pero ahora se queda eliminado contra un equipo de tercera división.

Con esta eliminación, ya quedaron listos los 8vos de final del torneo. Los otros grandes como Liga de Quito, Independiente del Valle y Emelec sí avanzaron a octavos de final y con la eliminación de Barcelona SC, sus expectativas aumentan para ganar este título.

La Copa Ecuador es otra “ventana” para clasificar a la Copa Libertadores. Ya que el campeón de este torneo se vuelve “Ecuador 4” para la próxima edición de este torneo. De ahí que, varios equipos estén compitiendo con grandes intenciones de ganar.

¡Al borde del fracaso! VIDEO | Cuenca Juniors sorprende a Barcelona SC en Copa Ecuador

ver también

¡Al borde del fracaso! VIDEO | Cuenca Juniors sorprende a Barcelona SC en Copa Ecuador

Todas las llaves de los octavos de final de la Copa Ecuador:

Así quedaron los octavos de final de la Copa Ecuador, ya sin Barcelona SC:

  • Liga de Quito vs San Antonio
  • Aucas vs Deportivo Cuenca
  • Emelec vs Leones del Norte
  • Santo Domingo vs Guayaquil City
  • Independiente del Valle vs Gualaceo
  • Universidad Católica vs Liga de Portoviejo
  • Cuenca Juniors vs La Cantera
  • El Nacional vs 9 de Octubre
Publicidad

Todos los campeones de la Copa Ecuador

La Copa Ecuador solo se ha realizado en 3 ocasiones en los últimos años, han existido también 3 campeones diferentes. Liga de Quito en 2019, Independiente del Valle en 2022 y El Nacional en 2024.

Encuesta

¿Qué equipo ganará la Copa Ecuador?

YA VOTARON 0 PERSONAS

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
"Renuncia o...": El contundente mensaje de la hinchada de Barcelona SC a Ismael Rescalvo
Fútbol de Ecuador

"Renuncia o...": El contundente mensaje de la hinchada de Barcelona SC a Ismael Rescalvo

Mientras Barcelona SC cuesta 21 millones, este es el insólito valor de Cuenca Juniors
Fútbol de Ecuador

Mientras Barcelona SC cuesta 21 millones, este es el insólito valor de Cuenca Juniors

¡Al borde del fracaso! VIDEO | Cuenca Juniors sorprende a Barcelona SC en Copa Ecuador
Fútbol de Ecuador

¡Al borde del fracaso! VIDEO | Cuenca Juniors sorprende a Barcelona SC en Copa Ecuador

Es el goleador de la LigaPro, Beccacece lo ignora, y ahora lo buscan desde el extranjero
Fútbol de Ecuador

Es el goleador de la LigaPro, Beccacece lo ignora, y ahora lo buscan desde el extranjero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo