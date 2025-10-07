Es tendencia:
Liga de Quito

¡No demoraron! Liga de Quito y su contundente respuesta a CONMEBOL tras el expediente

Liga de Quito respondió a la CONMEBOL luego de que quisieran abrirles un expediente por el viral posteo en redes sociales a Sao Paulo.

Por Gustavo Dávila

¡No demoraron! Liga de Quito y su contundente respuesta a CONMEBOL tras el expediente. Foto: Getty
¡No demoraron! Liga de Quito y su contundente respuesta a CONMEBOL tras el expediente. Foto: Getty

En la tarde del lunes llegó la noticia de que Liga de Quito podría ser sancionado por CONMEBOL luego de que le abrieran un expediente por el viral posteo vs. Sao Paulo. Pocas horas llegó la respuesta oficial del club ‘albo’ a la institución sudamericana.

Según el portal Mr. Offsider, Liga de Quito respondió y la respuesta fue una explicación de que la frase utilizada corresponde a una misma oración usada por el Sao Paulo. Argumentan también que no hubo malicia ni intención de odio hacia el club brasileño.

En el peor de los casos, Liga de Quito podría tener una sanción económica que no pasaría de una multa menor. Los ‘albos’ confían en que todo quedará en un malentendido.

A nivel deportivo, no hay posibilidad de sanción en la previa de las semifinales de la Copa Libertadores vs. Palmeiras, tampoco castigo alguno para el escenario deportivo.

Post de Liga de Quito

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Palmeiras?

El partido entre Liga de Quito y Palmeiras por la Copa Libertadores del próximo 23 de octubre de 2025, se podrá ver por ESPN y también por los diferentes planes de Disney+.

Los millones que se llevará el campeón de la Copa Libertadores

El equipo que logre ganar la final de la Copa Libertadores se llevará más de 24 millones solo por ganar el trofeo. Tanto Liga de Quito como Palmeiras ya han asegurado más de 9 millones solo por llegar hasta semifinales, entre los premios por pasar de ronda y ganar partidos.

