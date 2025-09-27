Es tendencia:
Emelec

Revelan otra insólita deuda que Emelec tiene con Christian Cueva

Cueva aún no regresa a Ecuador, y ahora confirman otra deuda millonaria del club.

Por Jose Cedeño Mendoza

© Imago/ Edit BVLa nueva deuda que Emelec tendría con Christian Cueva

Christian Cueva desató la gran polémica en Emelec en los últimos días, después de que se revelara que el jugador peruano se fue del país por una deuda que tiene el ‘Bombillo’ con él. Ahora incluso se confirma de otra gigante cifra que el club le debe al jugador.

Resulta que Emelec también le estaría debiendo a Cueva lo que el jugador peruano pagó como cláusula de rescisión para salir de Cienciano en Perú, unos 75.000 dólares. Cueva no llegó a Emelec por una transferencia, sino que lo hizo “libre” al pagar para interrumpir su contrato en Perú.

Todo parece indicar que Emelec le había hecho a Cueva una propuesta que implicaba devolverle ese dinero para que llegue a Ecuador. No obstante, se informa desde diferentes sectores que tal transferencia no ha sido cubierta aún por el ‘Bombillo’.

La incertidumbre respecto al futuro de Christian Cueva es grande, ya que el peruano se fue a su país y se ha revelado que no volvería porque el club le debe dinero. No obstante, desde el club se afirmó que esto es solo un permiso y que el futbolista volverá en los siguientes días.

Christian Cueva tiene aún contrato con Emelec, por lo cual, su salida no deja de ser una duda, ya que el jugador peruano tendría que llegar a un acuerdo con la directiva si se quiere ir antes de cumplir su contrato. El futbolista ya suena para varios clubes en su país.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Christian Cueva ha jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias. El jugador peruano ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. Lleva 671′ minutos en cancha con la camiseta del ‘Bombillo’.

¿Cuál es el sueldo de Christian Cueva en Emelec?

Como jugador de Emelec, Christian Cueva estaría ganando un salario cercano a los 25 mil dólares mensuales, según diferentes informaciones. El peruano no habría cobrado su salario en lo últimos meses y ese monto también hay que sumarlo a lo que le debe el ‘Bombillo’.

