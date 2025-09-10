¡No pudo hacer nada! Mastantuono intentó evadir a Piero Hincapié y así le fue

En otra de las jugadas virales del partido entre la Selección de Ecuador y Argentina fue el cruce entre Piero Hincapié y Franco Mastantuono. El juvenil del Real Madrid fue a intentar evadir al central ecuatoriano pero la experiencia se impuso.

En más de una ocasión Mastantuono fue superado por Hincapié y en una jugada en particular el argentino quedó en el suelo. La superioridad física y solidez defensiva del nuevo central del Arsenal quedó demostrada.

En ninguno de los arranques del extremo del Real Madrid pudo generar peligro sobre Hincapié. El ecuatoriano también quiso sacar del partido a Mastantuono con faltas leves.

El cruce de ambos casi pasa a mayores cuando Mac Allister corrió a recriminarle a Piero Hincapié el trato hacia el argentino de 18 años, que en esta jornada heredó la 10 de Messi.

Los partidos amistosos que jugará Ecuador previo al sorteo del Mundial 2026

De momento, hay 3 partidos confirmados para la Selección de Ecuador entre octubre y noviembre. Primero, jugará contra Estados Unidos y México y para noviembre ya está confirmado Canadá. Resta oficializar el partido contra Nueva Zelanda.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre de 2025. Hasta este momento se cierra el ranking FIFA, después las variaciones que existan no afectarán a los grupos.