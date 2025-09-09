VIDEO | El tenso cruce de Mac Allister con Piero Hincapié: “Vos no sos así”

Una de las postales más virales de la victoria de la Selección de Ecuador se dio entre Alexis Mac Allister y Piero Hincapié. El volante argentino defendió a uno de sus compañeros e increpó al ecuatoriano.

En una jugada, el nuevo defensor del Arsenal fue a recriminar un cruce de Franco Mastantuono, en medio de los gritos se metió el ex Brightonn. “Vos no sos así, vos no sos así”, le gritaba el volante del Inter de Milán.

Todo quedó ahí y el partido continuó de forma normal, la Selección de Ecuador terminó ganando el partido y se quedó en una de las mejores clasificaciones que ha realizado en su historia de Eliminatorias.

No fue el único cruce que hubo en el partido, en medio de dos expulsiones, un penal a favor de Ecuador y una histórica despedida de Enner Valencia. El delantero puso en suspenso su participación en el Mundial 2026.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

