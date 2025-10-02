Es tendencia:
¿No se presentan? La drástica decisión de los jugadores de Emelec por la crisis económica

La crisis económica de Emelec continúa y ahora los jugadores tomaron una drástica decisión previo al hexagonal final.

Por Gustavo Dávila

En Emelec el hexagonal a Copa Sudamericana no es su preocupación máxima, y es que nuevamente la crisis económica golpea a la parte deportiva. Los azules no entrenaron y sus jugadores tomaron drástica decisión previo a la fecha de LigaPro.

En grupo y con atención a la prensa, el plantel reunido expresó que no entrenarán hasta que se les de solución al tema de sueldos. El vocero fue Luis Fernando León, defensa y capitán: “Hay casos de valores adeudados de 2, 3, 7 y 8 meses”, dijo.

Luego del anuncio, pese a la programación, los jugadores se retiraron y no entrenaron. Esta medida se mantendrá hasta que los futbolistas reciban un pago de la directiva.

En el club por su parte no han dado respuestas a la medida de los jugadores ni han transparentado a que se debe los atrasos de salarios. Emelec arranca su hexagonal este fin de semana.

Las salidas de Emelec para el segundo semestre

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza y Jostin Mina, son los primeros jugadores que dejarán el club según la periodista Sonia Pérez

Las salidas que prepara Emelec

En total serán seis jugadores los que dejarán el equipo pese a tener contratos vigentes, estos son: Jaime Ayoví, John Jairo Sánchez, Washington Corozo, Maicon Solís, Roberto Garcés y Jackson Rodríguez.

