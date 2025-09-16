¿No vuelven hasta el 2026? La drástica sanción que le caería al Capwell tras el Clásico del Astillero

En Emelec hay suspenso pendiente por conocer cuál será la sanción que tendrá el Capwell luego de los incidentes en el Clásico del Astillero contra Barcelona. Los hinchas lanzaron objetos, prendieron bengalas, hicieron suspender el encuentro y causaron desmanes en exteriores, lo que les generaría una fuerte sanción.

Según varios periodistas que manejan información de Emelec, el club azul recibirá una sanción de mínimo 4 partidos de local, que podrían ser incluso 5 a jugarse sin público. Es decir, Emelec no jugaría el 90% del hexagonal con público tras lo ocurrido el fin de semana.

El ingreso que se pierden por taquilla no es lo único que tendrá que enfrentar Emelec, y es que los mismos medios señalan que el club tendrá que pagar una multa de 100 mil dólares.

Las sanciones se darán a conocer el jueves luego de que el Comité Disciplinario decida y ponga las sanciones respectivas de toda la fecha de LigaPro.

Todas las sanciones de Emelec en este 2025

Aunque se esperaba que el Clásico del Astillero deje sanciones para Emelec, nunca se vio acontecimientos como los que sucedieron en el partido. El club ya ha sido sancionado en esta temporada por arrojar objetos, peleas en gradas y lanzamiento de bengalas.

Los partidos que le quedan Emelec en el Capwell por LigaPro

A Emelec le quedan 4 partidos en esta temporada haciendo de local. Uno por LigaPro contra El Nacional, y los 3 que juegue como local en el primer o segundo hexagonal.

