Otro campeón de Copa Libertadores quiere pagar millones por Octavio Rivero

Octavio Rivero ha sido quizás el punto más alto de Barcelona SC en este irregular 2025, sin embargo al uruguayo ofertas no le faltan para salir del club. Un campeón de Libertadores iría por el goleador de los ‘amarillos’.

Según El Futbolero, Atlético Nacional de Colombia presentará una oferta para sacar a Octavio Rivero de Barcelona SC para este 2026. Su cláusula de salida figura entre 2 a 3 millones de dólares.

La información apunta a que es del interés de la directiva, puesto que tendrán a un nuevo entrenador que no está definido. Octavio Rivero tiene contrato con Barcelona hasta el 2027.

Es el cuarto equipo que quiere sacar a Octavio Rivero de Barcelona tras la U. de Chile, América de México y Fortaleza de Brasil. En ese entonces, los amarillos peleaban la parte alta de la tabla y no quisieron soltar a su titular.

ver también ¡¿Se va en diciembre?! Desde Liga de Quito hablan del futuro de Tiago Nunes

Octavio Rivero tuvo un buen arranque de temporada.

ver también Liverpool pone 40 millones de euros por crack de la Selección de Ecuador

Octavio Rivero lleva 11 goles en 31 partidos en esta temporada, el año pasado también convirtió 11 goles pero lo hizo en 17 partidos. Este año el uruguayo también bajó su rendimiento.

Publicidad

Publicidad

ver también El sorpresivo nombre que podría reemplazar a Ismael Rescalvo en Barcelona

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.