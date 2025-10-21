Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

Otro campeón de Copa Libertadores quiere pagar millones por Octavio Rivero

El delantero uruguayo Octavio Rivero vuelve a estar en planes de otro grande de Sudamérica para dejar Barcelona SC.

Por Gustavo Dávila

Otro campeón de Copa Libertadores quiere pagar millones por Octavio Rivero
Otro campeón de Copa Libertadores quiere pagar millones por Octavio Rivero

Octavio Rivero ha sido quizás el punto más alto de Barcelona SC en este irregular 2025, sin embargo al uruguayo ofertas no le faltan para salir del club. Un campeón de Libertadores iría por el goleador de los ‘amarillos’.

Según El Futbolero, Atlético Nacional de Colombia presentará una oferta para sacar a Octavio Rivero de Barcelona SC para este 2026. Su cláusula de salida figura entre 2 a 3 millones de dólares.

La información apunta a que es del interés de la directiva, puesto que tendrán a un nuevo entrenador que no está definido. Octavio Rivero tiene contrato con Barcelona hasta el 2027.

Es el cuarto equipo que quiere sacar a Octavio Rivero de Barcelona tras la U. de Chile, América de México y Fortaleza de Brasil. En ese entonces, los amarillos peleaban la parte alta de la tabla y no quisieron soltar a su titular.

¡¿Se va en diciembre?! Desde Liga de Quito hablan del futuro de Tiago Nunes

ver también

¡¿Se va en diciembre?! Desde Liga de Quito hablan del futuro de Tiago Nunes

Octavio Rivero tuvo un buen arranque de temporada.

Octavio Rivero tuvo un buen arranque de temporada.

Liverpool pone 40 millones de euros por crack de la Selección de Ecuador

ver también

Liverpool pone 40 millones de euros por crack de la Selección de Ecuador

Octavio Rivero lleva 11 goles en 31 partidos en esta temporada, el año pasado también convirtió 11 goles pero lo hizo en 17 partidos. Este año el uruguayo también bajó su rendimiento.

Publicidad
El sorpresivo nombre que podría reemplazar a Ismael Rescalvo en Barcelona

ver también

El sorpresivo nombre que podría reemplazar a Ismael Rescalvo en Barcelona

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

¿Recapacita Beccacece? Los jugadores que regresarían a la Selección de Ecuador

ver también

¿Recapacita Beccacece? Los jugadores que regresarían a la Selección de Ecuador

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
El contundente video que muestra la decepción de Octavio Rivero en Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

El contundente video que muestra la decepción de Octavio Rivero en Barcelona SC

Octavio Rivero salió molesto del Monumental y ya lo ponen en otro club para el 2026
Fútbol de Ecuador

Octavio Rivero salió molesto del Monumental y ya lo ponen en otro club para el 2026

Octavio Rivero le da la peor noticia de todas a Barcelona SC y estará este tiempo lesionado
Fútbol de Ecuador

Octavio Rivero le da la peor noticia de todas a Barcelona SC y estará este tiempo lesionado

Era una de las grandes figuras de Emelec y ahora fue "despedido" del club
Fútbol de Ecuador

Era una de las grandes figuras de Emelec y ahora fue "despedido" del club

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo