La fortuna que repartirían Emelec y Barcelona SC a sus jugadores por ganar el Clásico del Astillero

Las directivas de Barcelona SC y Emelec repartirían esta fortuna a sus jugadores si logran ganar el Clásico del Astillero

Por Jose Cedeño Mendoza

La fortuna que pagaría Barcelona SC y Emelec por ganar el Clásico
© API/ Edit BVLa fortuna que pagaría Barcelona SC y Emelec por ganar el Clásico

Este domingo 14 de septiembre se enfrentan por una nueva edición del Clásico del Astillero Emelec y Barcelona SC. En un partido de alta tensión también se especula con el dinero que ambas directivas le pagarían a sus jugadores por ganar este partido.

En la temporada 2024, Barcelona SC pagó a sus jugadores más de USD 50.000 por ganar el Clásico del Astillero. Ahora en condición de visitante en el Capwell, se espera que la cifra también sea similar a la que se entregó en la temporada anterior.

Por otro lado, Emelec en esta misma temporada le pagó a sus jugadores 20 mil dólares por ganarle a Liga de Quito. Ahora con una economía mucho más asentada, y con la expectativa de sumar una victoria para escalar al hexagonal final, el premio iría de 30 mil a 40 mil dólares.

Ambos equipos llegan con necesidades y realidades diferentes al Clásico del Astillero. Barcelona SC pasa por una crisis dolorosa con Rescalvo, mientras que Emelec está a pocos puntos de poder meterse al hexagonal final y asegurar torneos internacionales.

Este Clásico también será especial porque marca el regreso de Ismael Rescalvo al Capwell, donde estuvo 4 años como DT. El entrenador español llega con muy malos resultados en BSC y si no logra ganar se especula con un posible despido al comprometer incluso el cupo a Copa Libertadores en 2026.

¿A qué hora es el Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC?

El Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC se jugará este domingo 14 de septiembre desde las 17H30. El encuentro se podrá ver exclusivamente a través de Zapping Sports.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así va la tabla de posiciones de la LigaPro antes de la fecha 28:

Jose Cedeño Mendoza
