Patrik Mercado dejaría Independiente del Valle y firmaría con este equipo

Patrik Mercado finalmente sería la nueva gran venta de Independiente del Valle y el jugador ecuatoriano ya se muda a Europa. Diferentes reportes avisan que el partido que jugó con IDV ante Técnico Universitario, por la LigaPro fue el último con la camiseta ‘Rayada’.

Todo parece indicar que el nuevo equipo en Europa de Patrik Mercado será Wolfsburgo de la Bundesliga. En este equipo, el ecuatoriano daría sus primeros pasos. El joven futbolista está pasando por no de los mejores momentos de su carrera.

Aunque también estuvo muy cerca de fichar por el Wolverhampton de la Premier League, finalmente, Patrik Mercado se decidió por ir a la Bundesliga. Las próximas horas serían ocupadas para que se firmen todos los papeles necesarios para el fichaje.

Al igual que con otras grandes joyas del fútbol ecuatoriano, Independiente del Valle transferiría a Mercado, pero se quedaría con algún porcentaje del pase por una venta futura. Este tipo de negocios, también le ha dado grandes réditos a IDV en lo económico.

Desde Independiente del Valle no se quería que Patrik Mercado deje el equipo, al menos durante esta temporada. El futbolista es una parte esencial de todo el equipo de Javier Rabanal y por eso lo querían para seguir peleando LigaPro y Copa Sudamericana.

Las estadísticas de Patrik Mercado en toda la temporada

En toda la temporada con la camiseta de Independiente del Valle, Patrik Mercado ha jugado un total de 36 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano marcó 6 goles y dio 10 asistencias. Su valor de mercado ahora mismo es superior a los 3 millones de euros.

Patrik Mercado fue convocado por la Selección de Ecuador

Temprano en la mañana también se conoció que Patrik Mercado terminó siendo convocado a la Selección de Ecuador. El jugador tricolor disputará las Eliminatorias con ‘La Tri’ y posteriormente ya sería transferido a Europa para unirse al Wolfsburgo.

