Paul Scholes minimiza a Moisés Caicedo y hay indignación en toda la Premier

Mientras Moisés Caicedo recibió elogios de todos lados por su golazo el fin de semana en la Premier League, al volante ecuatoriano recibió críticas de Paul Scholes, leyenda del Manchester United. El escocés criticó las condiciones de Niño Moi y lo minimizó.

“Sigo sin considerar a Caicedo un centrocampista completo. Bueno, sé que tiene un gran gol y estuvo brillante”, arrancó Scholes en la cadena internacional donde es comentarista. No es la primera vez que el histórico británico lanza comentarios cuestionando el rendimiento de Moi.

“Simplemente prefiero a los centrocampistas controladores, que juegan con un poco más de estilo y pueden marcar goles probablemente con más frecuencia que Caicedo”, expresó Scholes.

“Me encanta Tonali en el Newcastle; estaba pensando en un jugador en particular. Creo que ha estado brillante, al igual que Guimarães”, concluyó eligiendo a los jugadores que prefiere antes que el ex Brighton.

ver también ¡Última hora!: PSG pagaría más de 150 millones por otro ecuatoriano

Moisés Caicedo lleva dos goles en cuatro partidos con el Chelsea.

ver también Octavio Rivero salió molesto del Monumental y ya lo ponen en otro club para el 2026

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

Moisés Caicedo lleva 9 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 3 goles entre todos estos encuentros. Ahora mismo, el futbolista ecuatoriano lleva ya más de 600 minutos en cancha jugándolo casi todo para el club.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Los elegidos de Beccacece! La prelista de Ecuador para el Mundial 2026

Los equipos que han preguntado por Moisés Caicedo

Moisés Caicedo se ha metido en estos últimos meses en planes de equipos como Al Nassr y Manchester City. No obstante, desde Chelsea ya han dejado claro en varias ocasiones que no quieren vender al ecuatoriano. En 2023 pagaron más de 100 millones por él.

ver también Sorpresa en LigaPro: Leones del Norte le quitaría un jugador a Liga de Quito

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.