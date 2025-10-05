¡¿Pega el camisetazo?! Grande de LigaPro quiere de regreso a Eryc Castillo

Uno de los ecuatorianos de mejor presente en el 2025 es el extremo Eryc Castillo. Es titular y figura en Alianza Lima de Perú pero ya habría sido llamado por uno de los grandes de LigaPro.

Según Radio Caravana, Barcelona SC fue el club que llamó a Eryc Castillo para que regrese al equipo en el 2026. El ‘tricolor’ queda libre en diciembre y podría volver gratis al club ‘torero’.

Se sabe que Alianza Lima buscará renovarlo luego del gran año que hizo, así mismo en Argentina lo pusieron en planes de Newells Old Boys. Su valor de mercado superaría el millón de dólares en la actualidad.

‘La Culebra’ ya sabe lo que es jugar en Barcelona, siendo campeón con el club en el 2016 y semifinalista de la Copa Libertadores con Guillermo Almada. En Ecuador también jugó en SD Aucas.

ver también Burla mundial: La reacción de Van Dijk cuando Moisés Caicedo sacó el bombazo contra Liverpool

Erick Castillo – Barcelona 2022.

ver también ¿Fuera del plantel? Suplente de Liga de Quito se molestó con Tiago Nunes frente a todos

Los clubes de la carrera de Erick Castillo

Erick Castillo fue campeón con Barcelona SC 2016 y ya para el 2018 tuvo su salto al exterior, pasó por Santos Laguna y Coritiba de Brasil antes de regresar al SD Aucas de Quito.

Publicidad

Publicidad

ver también Destacan en sus clubes pero se quedaron fuera de la convocatoria de Ecuador por motivos disciplinarios

Las estadísticas de Erick Castillo en Alianza Lima

El ecuatoriano Erick Castillo ha jugado 39 partidos en esta temporada, ha anotado 10 goles y ha dado 6 asistencias. Clubes como Newells de Argentina y Liga de Quito también lo sondearon.