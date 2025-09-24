Piero Hincapié no juega ni la Copa de Liga con el Arsenal y el motivo preocupa

Piero Hincapié sigue siendo una de las preocupaciones de los hinchas de Ecuador, quiénes están pendientes de la regularidad con la que llegue al Mundial 2026. El Arsenal volvió a jugar y el ‘tricolor’ sigue sin aparecer, lo que genera preocupación en los hinchas.

En la Copa de la Liga de Inglaterra, el Arsenal enfrentó a Port Vale y puso a varios alternantes. En la defensa estuvieron Mosquera, Lewis Kelly, Saliba y White, tres de ellos alternantes, Hincapié sigue recuperándose de su lesión en la ingle.

Saliba es titular pero está recuperando nivel tras recién salir de una lesión, por lo que de haber estado disponible seguramente Hincapié hubiera sido titular también en la zaga.

Lo que genera preocupación es que mientras pasan los partidos e Hincapié no es tomado en cuenta, le va a costar más entrar a la dinámica de Arteta, lo que le restará chances de ser titular.

Piero Hincapié – Arteta.. Foto. Getty.

Los partidos que Piero Hincapié se puede perder con Arsenal

De momento, Piero Hincapié ya estaría descartado para jugar contra Port Vale, Newcastle y también Olympiacos. Podría sumarse para jugar contra West Ham de nuevo en la Premier League el 4 de octubre, con lo cual, llegaría con lo justo a jugar con la Selección de Ecuador.

El sueldo de Piero Hincapié en Arsenal

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié estaría ganando el mismo salario de 3 millones, que ya tenía en Bayer Leverkusen. El futbolista ecuatoriano está a préstamo, pero tiene una obligación de compra para 2026, por lo cual, apenas ahí tendría un nuevo sueldo que se especula sería de 7 millones.