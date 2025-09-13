¿Qué canal pasa EN VIVO el Clásico del Astillero de Emelec vs Barcelona SC?

Este domingo 14 de septiembre de 2025 se enfrentan por el Clásico del Astillero, Emelec vs Barcelona SC. El partido más importante del fútbol ecuatoriano encuentra a los protagonistas urgidos de una victoria por sus diferentes objetivos en la tabla de posiciones.

¿Qué canal pasa el Clásico del Astillero de Emelec vs Barcelona SC?

El Clásico del Astillero no se podrá ver por televisión abierta y estos son los únicos canales disponibles para verlo:

Zapping Sports

El Canal del Fútbol

El encuentro comenzará desde las 17H30 y se espera un estadio Capwell al tope de su capacidad. Asimismo, el club confirmó que para este encuentro solo se permitirá el ingreso a aquellos aficionados que usen la camiseta de Emelec, si van con otra prenda no podrán entrar.

Para Emelec es la última gran oportunidad de meterse a pelear de lleno por un cupo en el hexagonal final, mientras que para Barcelona SC es el partido para poder salir de la mala dinámica de resultados. El ‘Ídolo’ viene de perder contra Universidad Católica.

