Hernán Crespo, DT de Sao Paulo, manda un mensaje a Liga de Quito por la altura: “Este equipo tiene con que…”

Este jueves 18 de septiembre de 2025 se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Libertadores, Sao Paulo contra Liga de Quito. El equipo brasileño abre la llave en la altura de Ecuador y ya desde Brasil se refieren a lo que será este duelo clave.

El resultado de la ida podría jugar un papel determinante para el futuro de la llave. De ahí que, el DT de Sao Paulo, Hernán Crespo fue contundente con este partido: “Yo jugué en la altura con la selección argentina. Es un poco diferente, pero la idea de juego es la misma. Sabemos que es importante (el tema de la altura) pero este equipo tiene con qué jugar a la pelota allá“, comentó el DT en rueda de prensa.

Ya en 2023, Sao Paulo terminó enfrentando a Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y el resultado de la ida fue clave para que la serie se defina en penales en Brasil y clasifique el equipo ecuatoriano. En ese torneo, LDU terminó siendo el campeón.

“Yo tengo confianza, pero sé que en la Libertadores nunca se sabe lo que va a pasar“, también comentó el entrenador argentino. Asimismo, en su última victoria ante Botafogo, también se dio el regreso de un jugador clave para los brasileños, Robert Arboleda.

El regreso de Arboleda podría aportar una solidez defensiva que Sao Paulo no ha terminado de demostrar en esta Copa Libertadores. El equipo tricolor clasificó en los octavos de final de esta Copa, tras vencer a Atlético Nacional también en la tanda de penales.

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs Sao Paulo y por dónde ver?

El partido de Liga de Quito contra Sao Paulo se jugará desde las 17H00 (Ecuador) de este jueves 18 de septiembre de 2025. El partido se podrá ver por las señales de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

Liga no ha perdido como local en esta Copa Libertadores

En la altura del Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito no ha perdido en esta Copa Libertadores. Suma 2 empates y 2 victorias, cuando lo visitó Flamengo quedó 0 a 0, mientras que a Botafogo le pudo ganar 2 a 0 y terminar clasificando a los octavos de final.

