En las últimas horas surgió el fuerte rumor de una salida de Luis Fragozo de Emelec a Independiente del Valle. El jugador de apenas 15 años debutó en este año en el fútbol ecuatoriano con la camiseta de Emelec, y ahora ya se reveló cuál sería la decisión final del joven jugador.

De acuerdo, a la información revelada por Paolo Delgado, los padres de Luis Fragozo ya habrían aceptado la propuesta de Independiente del Valle. Con lo cual, lo más probable es que el joven jugador, que también juega por Ecuador, se marche de Emelec.

Fragozo se proyecta como otras de las grandes joyas del fútbol ecuatoriano y esto hizo que Independiente del Valle se fije en él. El club ‘Rayado’ es muy reconocido por su gran trabajo con los juveniles y la proyección que le da a estos jugadores para que lleguen a Europa.

Todos estos factores sumados a la gran inestabilidad que vive Emelec, hicieron que la ‘Joya’ sea pretendida por Independiente del Valle. El futbolista dejó de tener minutos y oportunidades con el equipo mayor en toda la segunda parte de esta temporada.

Fragozo podría seguir su carrera en la que es una de las mejores “canteras” del fútbol mundial. El jugador podría rápidamente destacar en el esquema ‘Rayado’ y poder ser vendido, incluso mucho antes de hacerse un nombre en primera como pasó con Kendry Páez o Justin Lerma.

La otra estrella que puede dejar Emelec para ir a IDV

No solo Fragozo podría dar el salto de Emelec a Independiente del Valle, también podría seguir sus pasos otra joven estrella como Diogo Bagüí. El joven central ecuatoriano, de lo más destacado de LigaPro, podría mudarse a IDV gratis. El club también estaría centrado en él y en su proyección.

Las grandes ventas de Independiente del Valle

De Independiente del Valle ya han salido grandes jugadores ecuatorianos que incluso brillan en la Selección de Ecuador. El club vendió en los últimos años a jugadores como Moisés Caicedo, William Pacho, Piero Hincapié, Kendry Páez, Justin Lerma y otros.

