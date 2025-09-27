Michael Morales tendría todo encaminado para regresar a la UFC en las próximas semanas. El peleador ecuatoriano lleva una increíble marca en MMA de 18 victorias y ninguna derrota. El tricolor se encuentra en el puesto 7 del peso welter con altas aspiraciones del campeonato.

Diferentes informes revelan que Michael Morales se encamina a pelear en noviembre en la UFC en un evento en México, aún no se conoce quien será su rival, pero se espera que también sea un luchador con ranking en el peso Welter. Esto en el marco de un camino para un posible pelea titular.

Asimismo, Michael Morales tendrá la gran opción nuevamente de competir por más de 50.000 dólares. Este es el premio base que se entrega a los peleadores de la UFC, este puede varias de acuerdo al rival y el evento. Asimismo, Morales también puede llevarse un bono de victoria.

Después de Marlon ‘Chito’ Vera, Michael Morales se ha convertido en la gran esperanza de Ecuador de sumar un campeonato en la empresa de lucha más prestigiosa del mundo. Morales viene de vencer a Burns en el primer asalto a los 3 minutos.

ver también Las posibles sanciones que tendrían Anthony Bedoya y David Cabezas por el caso de apuestas ilegales

Tweet placeholder

Se espera que en las próximas semanas se haga oficial el regreso de Michael Morales al octágono y quien será su nuevo rival. Asi como ‘Chito’ el ecuatoriano necesita aún peleas de consolidación para convertirse en un aspirante oficial al campeonato.

Publicidad

Publicidad

ver también Atlético de Madrid le metió 5 y ahora Real Madrid buscaría a este defensa ecuatoriano

El increíble récord de Michael Morales en la UFC

Michael Morales tiene actualmente en la UFC 6 victorias y 0 derrotas. Pero en toda su carrera en la MMA, ya lleva 18 victorias en total y 0 derrotas. Asimismo, el ecuatoriano lleva 13 victorias por nocaut, y ha terminado a sus rivales en 9 ocasiones diferentes.