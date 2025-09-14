¿Se va luego del Clásico? La millonaria oferta que recibió Byron Castillo

Fue una decisión cuestionada en su momento pero la renovación de Byron Castillo con Barcelona SC podría terminar siendo económicamente positiva para el club. El lateral ecuatoriano tiene una nueva oferta para ir al exterior por una cifra millonaria.

En charlas con los socios del club, Antonio Álvarez, presidente del equipo, confirmó que el lateral tiene una oferta del Sport Recife de 1.5 millones de dólares. El ‘tricolor’ podría dar el salto al fútbol de Brasil en la próxima temporada.

Byron Castillo estaba cerca de irse libre en diciembre pero fue renovado tres temporadas más, en caso que se de su transferencia el club ingresará una plusvalía económica. El defensor vino como agente libre proveniente del Club León y Pachuca de México.

Otros apuntaban a que la renovación de Byron Castillo respondía a un favor que el club le hacía al empresario del jugador, lo cuál también fue desmentido por el club.

Byron Castillo vino del Club León

Los números de Byron Castillo con Barcelona SC en esta temporada

Como jugador de Barcelona SC, en esta temporada, Byron Castillo ya ha registrado minutos en un total de 29 partidos. El lateral no ha dado asistencias, un número muy malo para ser lateral, y no ha marcado goles. Lleva en cancha más de 1.500 minutos.

El valor de mercado de Byron Castillo

A sus 30 años, Byron Castillo tiene con Barcelona SC un valor económico de 700.000 mil dólares, según transfermark. Con esta renovación de tanto tiempo, una venta del jugador todavía está muy distante.