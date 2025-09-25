¡¿Se desarman?! Los dos titulares de Emelec que no aguantan más y se quieren ir del club

En Emelec siguen los problemas a raíz de la crisis económica y es que ahora reportan que dos jugadores más están molestos por la situación del club. Los azules podrían ver dos titulares yéndose gratis para la temporada 2026.

Alexander González tampoco está contento y buscaría salir del club, el lateral venezolano ha expresado su molestia por los salarios impagos e incluso se ha negado a participar de partidos. Con varios meses impagos, el jugador por normativa FIFA podría declararse jugador libre

Diogo Bagui es el otro elemento que está molesto por su situación contractual y ante la imposibilidad del club de pagar lo que pide, también se iría gratis en diciembre. El central podría seguir su carrera en Liga de Quito y Barcelona SC.

Esto se da en la misma semana en que trascendió que Christian Cueva no quiere regresar a Ecuador y que no le han pagado el dinero que puso de su bolsillo para rescindir, ni los meses de salario.

En lo deportivo, Emelec clasificó al segundo hexagonal y jugará los partidos por cupos a la Copa Sudamericana. Solo uno de los participantes clasificará al torneo continental.

Los números de Diogo Bagüí en toda la temporada

En todo el curso de 2025, Diogo Bagüí ha jugado un total de 24 partidos entre todas las competencias. El joven central ecuatoriano no ha marcado goles ni dado asistencias, pero su regularidad lo llevó a estar sobre el césped ya un total de 2100 minutos.

¿Cuánto es el sueldo de Christian Cueva en Emelec?

Como jugador de Emelec, Christian Cueva es uno de los jugadores mejores pagados del club. El futbolista peruano estaría percibiendo un salario mensual de entre 15 y 20 mil dólares.