Selección de Ecuador tiene su primera GRAN DUDA para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador recibió una durísima noticia de cara a sus convocados al Mundial 2026. Uno de sus fijos en la convocatoria podría no llegar al torneo por lesión.

Gonzalo Valle sufrió una distensión en los ligamentos de su rodilla y una seria alternativa es la de operarse. Si el arquero ecuatoriano decide operarse, Valle regresará luego de cerca de seis meses.

Otros medios hablaban de que sería una rotura de ligamento lo que sufrió el portero, lo que lo tendrá recién cerca de mayo de regreso a las canchas. Esto haría que llegue con las justas a la Copa del Mundo.

Son cerca de seis meses de recuperación por lo que recién en mayo 2026 podrá volver a los entrenamientos con Liga de Quito. Los ‘albos’ también piensan en un nuevo arquero.

Fuera de la duda del Mundial, la Selección de Ecuador confirmado no tendrá a Gonzalo Valle para los amistosos contra Canadá y Nueva Zelanda en los meses de noviembre.

Los partidos de la Selección de Ecuador en noviembre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en noviembre:

Canadá vs. Ecuador

13 de noviembre de 2025, 19:30 (hora de nuestro país)

​Estadio Nacional, Toronto

13 de noviembre de 2025, 19:30 (hora de nuestro país) ​Estadio Nacional, Toronto Ecuador vs. Nueva Zelanda

18 de noviembre de 2025, 20:30 (hora de nuestro país)

Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.