Sonó para el PSG y el Inter y el sorpresivo club que firmó a Joel Ordóñez

El defensor ecuatoriano Joel Ordóñez fue otro de los protagonistas de los rumores de mercado en Europa. Sonó para el PSG de Francia, el Inter de Milán de Italia y terminó sorprendiendo a todos con el contrato que firmó.

Joel Ordóñez renovó con el Club Brujas hasta la temporada 2029, esto en medio de roces con el equipo por no dejarlo ir al Olympique de Marsella de Francia. A más de uno le sorprende la renovación puesto a que ahora es más difícil su salida.

La extensión de contrato podría también ser una forma del equipo de blindarlo a Ordóñez para aumentar su cláusula de salida. Actualmente su cláusula de recisión era de 35 millones de euros.

Con esto el Brujas podrá negociarlo por una cifra mayor luego del Mundial 2026, aunque esta vez esperará que le den las facilidades al seleccionado ecuatoriano para salir si llega una oferta.

Joel Ordóñez cumple su tercer año en el Club Brujas. Foto: Getty.

La renovación por cuatro años también viene con un aumento salarial considerable, para pasar del millón de dólares a casi cerca de 3 millones al año de salario. Ya desde Inglaterra informan que desde la Premier League buscarán a Ordóñez para su contratación.

¿Cuánto cuesta el pase de Joel Ordóñez?

De acuerdo a la información de Transfermark, el valor de mercado de Joel Ordóñez ronda los 28 millones de euros. Sin embargo, se espera que este suba en esta temporada y también después del Mundial de 2026, donde sería titular y fijo en la Selección de Ecuador.

Los equipos que buscaron a Joel Ordóñez

A Joel Ordóñez lo buscaron equipos como Al Hilal, Olympique de Marsella y también se habló de Arsenal. No obstante, el central ecuatoriano se terminó quedando en Bélgica por la poca intención de venta de que tuvo Brujas durante todo el mercado.