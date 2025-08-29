Sorpresa en Brasil: Enner Valencia dejaría el Inter de Porto Alegre

Parecía que no iba a haber más cambios en su futuro pero ahora todo cambiaría para Enner Valencia. Desde Brasil apuntan a un nuevo equipo para el delantero ecuatoriano a menos de diez meses para el Mundial.

Medios brasileños apuntan a que el Inter de Porto Alegre tiene que vender a Enner Valencia por un tema económico. El club no puede asumir su salario de más de 3 millones de dólares al año.

La prensa señala que el equipo ‘Colorado’ está trabajando contra el tiempo para buscarle nuevo equipo a Enner Valencia. En este mercado ya recibió sondeos de la MLS, México y de otros equipos de Brasil, habrá que ver si el cambio no le perjudica en su rodaje con miras a la Selección de Ecuador.

Hace semanas habían señalado que Valencia no se iba a mover hasta enero, sin embargo en esa fecha ya puede negociar como agente libre al tener seis meses finales de su contrato.

Enner Valencia – Selección Ecuador.

Enner Valencia sigue siendo uno de los objetivos de Emelec pero el delantero de 35 años buscará un contrato de dos años más en el exterior antes de plantearse su vuelta a LigaPro.

Las estadísticas de Enner Valencia en esta temporada con Internacional

En esta temporada, Enner Valencia ha sumado más de 1.500 minutos entre todas las competencias. Sin embargo, el jugador ecuatoriano solo lleva 7 goles, 2 de ellos fueron en competencias oficiales. Números muy bajos a los que mostró hace un par de años.

¿Cuánto es el sueldo de Enner Valencia en Internacional?

Como jugador de Inter, Enner Valencia gana por temporada un salario aproximado de 3 millones de dólares. Este sueldo es un importante límite para que otros equipos lo busquen como fichaje, aunque no se descarta que el jugador baje sus pretenciones para tener minutos en otro equipo.

