Suena para el Arsenal y el Tottenham y la sorpresiva respuesta del Bayer Leverkusen sobre Piero Hincapié

Piero Hincapié sigue siendo la novela europea y desde el Bayer Leverkusen dan una sorpresiva declaración sobre su futuro. El defensor ecuatoriano sigue sonando como refuerzo del Arsenal y el Tottenham pero desde Alemania dicen otra cosa.

Simon Rolfes, director deportivo del Bayer Leverkusen, declaró que por el momento “no han recibido ninguna oferta por Piero Hincapié“, así mismo fue claro en las intenciones del club: “Sabe que lo valoramos y queremos que se quede con nosotros”.

Esto no significa que el traspaso de Piero Hincapié esté estancado ya que Fabrizio Romano informa que Hincapié y el Arsenal ya llegaron a un acuerdo personal, y solo resta el arreglo entre clubes.

La cláusula de salida de 65 millones de euros sería ejecutada y así mismo habría cláusulas por rendimiento que aumentarían el precio. En caso que se de, Hincapié será el segundo ecuatoriano más caro de la historia.

¿Cuántos años le ofrecen de contrato a Piero Hincapié en Arsenal?

Arsenal le pondría a Piero Hincapié un contrato por los próximos 5 años. El ecuatoriano apenas tiene 23 años, y los ‘Gunners’ quieren asegurarse por las próximas temporadas, al que es considerado uno de los mejores defensas centrales del mundo.

¿Qué otros equipos buscaron a Piero Hincapié?

Piero Hincapié también estuvo en planes de otros equipos muy importantes de Europa como Tottenham o Chelsea. Incluso se habló del FC Barcelona o Real Madrid, pero todos los movimientos no avanzaban, hasta que ahora el tricolor decidió salir y eligió Arsenal.