Es tendencia:
logotipo del encabezado
Piero Hincapié

Suena para el Arsenal y el Tottenham y la sorpresiva respuesta del Bayer Leverkusen sobre Piero Hincapié

Desde la directiva del Bayer Leverkusen hablan del futuro de Piero Hincapié y sorprende a toda Europa mientras sigue sonando para irse a la Premier League.

Por Gustavo Dávila

Suena para el Arsenal y el Tottenham y la sorpresiva respuesta del Bayer Leverkusen sobre Piero Hincapié. Foto: Getty.
Suena para el Arsenal y el Tottenham y la sorpresiva respuesta del Bayer Leverkusen sobre Piero Hincapié. Foto: Getty.

Piero Hincapié sigue siendo la novela europea y desde el Bayer Leverkusen dan una sorpresiva declaración sobre su futuro. El defensor ecuatoriano sigue sonando como refuerzo del Arsenal y el Tottenham pero desde Alemania dicen otra cosa.

Simon Rolfes, director deportivo del Bayer Leverkusen, declaró que por el momento “no han recibido ninguna oferta por Piero Hincapié“, así mismo fue claro en las intenciones del club: “Sabe que lo valoramos y queremos que se quede con nosotros”.

Esto no significa que el traspaso de Piero Hincapié esté estancado ya que Fabrizio Romano informa que Hincapié y el Arsenal ya llegaron a un acuerdo personal, y solo resta el arreglo entre clubes.

La cláusula de salida de 65 millones de euros sería ejecutada y así mismo habría cláusulas por rendimiento que aumentarían el precio. En caso que se de, Hincapié será el segundo ecuatoriano más caro de la historia.

¿Más que Moisés Caicedo? El millonario salario que tendrá Piero Hincapié en el Arsenal

ver también

¿Más que Moisés Caicedo? El millonario salario que tendrá Piero Hincapié en el Arsenal

Tweet placeholder
El club de LigaPro que va por Miller Bolaños y Ángel Mena para el 2026

ver también

El club de LigaPro que va por Miller Bolaños y Ángel Mena para el 2026

¿Cuántos años le ofrecen de contrato a Piero Hincapié en Arsenal?

Arsenal le pondría a Piero Hincapié un contrato por los próximos 5 años. El ecuatoriano apenas tiene 23 años, y los ‘Gunners’ quieren asegurarse por las próximas temporadas, al que es considerado uno de los mejores defensas centrales del mundo.

Publicidad

¿Qué otros equipos buscaron a Piero Hincapié?

Piero Hincapié también estuvo en planes de otros equipos muy importantes de Europa como Tottenham o Chelsea. Incluso se habló del FC Barcelona o Real Madrid, pero todos los movimientos no avanzaban, hasta que ahora el tricolor decidió salir y eligió Arsenal.

¿Culpa de Emelec? Christian Cueva no es convocado con Perú y revelan insólito motivo

ver también

¿Culpa de Emelec? Christian Cueva no es convocado con Perú y revelan insólito motivo

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Olympique Marsella no espera a Joel Ordóñez y ya busca otra defensa
Fútbol de Ecuador

Olympique Marsella no espera a Joel Ordóñez y ya busca otra defensa

Es de los más criticados de Barcelona y ponen a Johnny Quiñónez en otro club de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Es de los más criticados de Barcelona y ponen a Johnny Quiñónez en otro club de LigaPro

Ismael Rescalvo toma una polémica decisión que preocupa a los hinchas de Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

Ismael Rescalvo toma una polémica decisión que preocupa a los hinchas de Barcelona SC

No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami
Fútbol de Ecuador

No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo