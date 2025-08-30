Tras el Aucas vs Emelec: Así queda la tabla de posiciones de la LigaPro

Se disputó gran parte de la fecha 27 de la LigaPro y varios resultados cambiaron la tabla de posiciones. Independiente del Valle es puntero absoluto del campeonato y ya fue el primer equipo en sentenciar su pase al hexagonal, mientras que Emelec dio la gran sorpresa.

Independiente del Valle se llevó una contundente victoria contra Técnico Universitario, ganando 4 a 0 y demostrando, una vez más, que es el mejor equipo del Ecuador en este momento. Son punteros absolutos del campeonato con un 59 puntos.

Por otro lado, Liga de Quito sufrió un duro revés contra Macará. El ‘Rey’ estaba ganando muy bien el partido en condición de local, sin embargo, sobre el final Macará lo pudo empatar y ahora lo complicó en la tabla de posiciones. Por su parte, el equipo de Ambato salió de los últimos lugares.

El gran resultado de la jornada llegó con Emelec tomándose la ‘Caldera del Sur’ y sacando 3 puntos que nadie tenía en el cálculo. El ‘Bombillo’ le ganó a un rival directo y saca un triunfo que lo mete directamente a pelear por entrar al primer hexagonal de tabla de posiciones.

De momento, la LigaPro se detendrá por las Eliminatorias y volverá para la segunda semana de septiembre, donde se verá un partido histórico como es el Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC en el estadio Capwell.

Los partidos que quedan de la fecha 27

Así se jugarán el resto de partido de la fecha 27:

31/08 Deportivo Cuenca vs Orense (15H30)

31/08 Barcelona SC vs Universidad Católica (18H00)

1/09 Delfin vs Libertad (19H00)

¿Cómo se definen el campeón y los descendidos en la LigaPro?

Cuando terminen las 30 fechas se jugará un hexagonal con los 6 primeros para definir el campeón y un cuadrangular de descenso para definir los dos equipos que pierden la categoría. Todos los equipos llegan a estos partidos con los puntos que hicieron en las 30 fechas.