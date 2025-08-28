¡Al borde del fracaso! VIDEO | Cuenca Juniors sorprende a Barcelona SC en Copa Ecuador

Barcelona SC está rozando otro bochorno en la Copa Ecuador, después de que ha empezado perdiendo contra Cuenca Juniors en los octavos de final. Una insólita salida de Leonai Souza le puede costar una gran vergüenza a los amarillos en este torneo.

El volante brasileño decidió salir corriendo para el centro en una pelota que podía despejar. Perdió la posición contra Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez que solo le puso el cuerpo. La pelota le quedó fácil para que llegue la primera con un gran remate que no pudo contener De Arruabarrena.

Cuando parecía que todo no podía ir peor, Barcelona SC recibió el segundo gol en el partido. Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez demostró, que a sus 40 años sigue vigente y con un gran cabezazo puso el segundo del partido y la gran alegría en Azuay.

Con esta derrota, Barcelona SC empieza a protagonizar el escándalo más importante de su centenario. Está siendo eliminado en los 16avos del torneo ante un equipo que no juega ni en Serie B, y que busca ganar el ascenso nacional en este año.

Barcelona SC nunca ha ganado la Copa Ecuador

En sus tres ediciones, Barcelona SC nunca ha podido ganar la Copa Ecuador. En los últimos dos años, incluso fue eliminado en los 16avos del torneo. Primero con El Nacional y luego contra Independiente Juniors.

