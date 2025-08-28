Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Ecuador

¡Al borde del fracaso! VIDEO | Cuenca Juniors sorprende a Barcelona SC en Copa Ecuador

Leonai Souza perdió la pelota de manera insólita y ahora Barcelona SC puede quedar eliminado de la Copa Ecuador.

Por Jose Cedeño Mendoza

Barcelona SC va perdiendo con Cuenca Juniors
© Imago/ Edit BVBarcelona SC va perdiendo con Cuenca Juniors

Barcelona SC está rozando otro bochorno en la Copa Ecuador, después de que ha empezado perdiendo contra Cuenca Juniors en los octavos de final. Una insólita salida de Leonai Souza le puede costar una gran vergüenza a los amarillos en este torneo.

El volante brasileño decidió salir corriendo para el centro en una pelota que podía despejar. Perdió la posición contra Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez que solo le puso el cuerpo. La pelota le quedó fácil para que llegue la primera con un gran remate que no pudo contener De Arruabarrena.

Cuando parecía que todo no podía ir peor, Barcelona SC recibió el segundo gol en el partido. Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez demostró, que a sus 40 años sigue vigente y con un gran cabezazo puso el segundo del partido y la gran alegría en Azuay.

Es el goleador de la LigaPro, Beccacece lo ignora, y ahora lo buscan desde el extranjero

ver también

Es el goleador de la LigaPro, Beccacece lo ignora, y ahora lo buscan desde el extranjero

Tweet placeholder

Con esta derrota, Barcelona SC empieza a protagonizar el escándalo más importante de su centenario. Está siendo eliminado en los 16avos del torneo ante un equipo que no juega ni en Serie B, y que busca ganar el ascenso nacional en este año.

Gigante de Italia busca a Joel Ordóñez, pero Brujas le puso este precio al ecuatoriano

ver también

Gigante de Italia busca a Joel Ordóñez, pero Brujas le puso este precio al ecuatoriano

Barcelona SC nunca ha ganado la Copa Ecuador

En sus tres ediciones, Barcelona SC nunca ha podido ganar la Copa Ecuador. En los últimos dos años, incluso fue eliminado en los 16avos del torneo. Primero con El Nacional y luego contra Independiente Juniors.

Publicidad
Tweet placeholder

Encuesta

¿Debe irse Rescalvo si queda eliminado?

YA VOTARON 0 PERSONAS

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
"Renuncia o...": El contundente mensaje de la hinchada de Barcelona SC a Ismael Rescalvo
Fútbol de Ecuador

"Renuncia o...": El contundente mensaje de la hinchada de Barcelona SC a Ismael Rescalvo

Mientras Barcelona SC cuesta 21 millones, este es el insólito valor de Cuenca Juniors
Fútbol de Ecuador

Mientras Barcelona SC cuesta 21 millones, este es el insólito valor de Cuenca Juniors

Tras la eliminación de Barcelona SC: Así quedan los 8vos de final de la Copa Ecuador
Fútbol de Ecuador

Tras la eliminación de Barcelona SC: Así quedan los 8vos de final de la Copa Ecuador

Es el goleador de la LigaPro, Beccacece lo ignora, y ahora lo buscan desde el extranjero
Fútbol de Ecuador

Es el goleador de la LigaPro, Beccacece lo ignora, y ahora lo buscan desde el extranjero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo