Última hora: América de México va por una figura de Independiente del Valle

Todo podría cambiar en la LigaPro de cara al final de temporada, si Independiente del Valle pierde a una de sus figuras. El equipo ‘Rayado’ es líder absoluto del torneo, sin embargo, ahora América de México quiere “quitarle” a una de sus figuras con el mercado aún abierto.

En México el mercado de fichajes no ha cerrado y esto es un motivo de preocupación para Independiente del Valle, ya que diferentes medios reportan que América estaría muy interesado en el fichaje de Claudio Spinelli. El goleador argentino de la LigaPro está teniendo un gran año.

El mercado de fichajes en México está a horas de cerrar, ya que los equipos tienen hasta el 12 de septiembre para inscribir fichajes. El tiempo apremia para esta negociación, no obstante, desde TUDN aclararon que la posible llegada de Spinelli podría darse también a inicios de 2026.

Por su parte, Independiente del Valle estaría concentrado en impedir que sus jugadores abandonen la plantilla en este momento de la temporada. Ya el club hizo un importante esfuerzo por mantener a Patrik Mercado para el cierre de año, aunque lo buscaban desde Europa.

Spinelli ha marcado con IDV también en Copa Libertadores.

Independiente del Valle encontró en Spinelli a la pieza que venía buscando desde la salida de Lautaro Díaz a mediados de 2023. El goleador ha demostrado una gran capacidad de anotación y también de generación de fútbol en un equipo que apremia eso de sus delanteros.

Los números de Spinelli en esta temporada con IDV

En lo que va de temporada con Independiente del Valle, Claudio Spinelli ha jugado un total de 35 partidos, llegando a marcar 20 goles y dando 2 asistencias. El rendimiento del delantero ha sido clave para liderar la LigaPro, y también competir en Copa Sudamericana.

¿Hasta cuándo tiene contrato Spinelli con IDV?

Spinelli firmó con Independiente del Valle hasta finales de la temporada 2027. El delantero argentino todavía tiene un contrato largo, por lo cual, si se da una salida, sería dejando un beneficio económico de varios millones al club ecuatoriano.

